Yomraspor-Derincespor maçı ertelendi
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grupta bugün Yomra'da oynanması gereken, Yomraspor-Derincespor karşılaşması saha zeminin karla kaplı olması nedeniyle, yarına ertelendi.
05 Şubat 2017 Pazar 17:10
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grupta bugün Yomra'da oynanması gereken, Yomraspor-Derincespor karşılaşması saha zeminin karla kaplı olması nedeniyle, yarına ertelendi.
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