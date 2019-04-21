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Yılport Samsunspor - Utaş Uşakspor: 4-0

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN () STAT: Tekkeköy 19 Mayıs HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu xxx, Uğur Erdoğan xxx, Uğur Önay xxx YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan Köse xxx, Erhan Kartal xxx, Erkam, Cenk xxx, Ramazan xxx, Yılmaz xxx, Oğuz, Samet xxx (Dk....

Yılport Samsunspor - Utaş Uşakspor: 4-0

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN ()

STAT: Tekkeköy 19 Mayıs
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu xxx, Uğur Erdoğan xxx, Uğur Önay xxx
YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan Köse xxx, Erhan Kartal xxx, Erkam, Cenk xxx, Ramazan xxx, Yılmaz xxx, Oğuz, Samet xxx (Dk. 83 Enes İslam), Erhan Şentürk xxx (Dk. 76 Muhammet Beşir), Bahattin xxx, Abdulkadir xxx (Dk. 67 Savaş)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin x, Ahmet Aktaş x, Oğuzhan x (Dk. 64 Tayfur Emre), Kerem x (Dk. 46 Tayfun), Murat x, Nurettin x, Özgen x, Şemsettin Ender x, Nuri Melih Mursal x, Semih x (Dk. 8 Caner), Hikmet x
GOLLER: Dk. 20 Erhan Şentürk, Dk. 34 - Dk. 82 Bahattin, Dk. 72 Samet (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Erkam (Yılport Samsunspor) - Oğuzhan, Özgen (Utaş Uşakspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 32’nci haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Utaş Uşakspor'u 4-0 yendi. Maç öncesi Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Elit B Ligi'ne yükselen Yılport Samsunspor U17 takımına kupa töreni düzenlendi. Törende U17 takımına kupayı ve plaketleri Yılport Samsunspor Başkanvekili Tahsin Raci Kosif, Genel Sekreter Ali Kemal Gedikli, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın ve Altyapı Gençlik Geliştirme Sorumlusu Hakkı Bayrak verdi.

4’üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Samet kaleciyi de çalımlayarak topu yandan auta attı.
18’inci dakikada Nurettin’in pasıyla buluşan Caner’in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
20’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Abdulkadir kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci ayaklarıyla kornere çıkarttı.
20’nci dakikada Oğuz’un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Erhan Şentürk’ün kafasında top ağlarla buluştu: 1-0.
34’üncü dakikada Abdulkadir’in ara pasıyla buluşan Bahattin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
61’inci dakikada Tayfun’un kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
62’nci dakikada ani gelişen Utaş Uşakspor atağında Özgen’in ceza sahasına yaptığı ortada Murat’ın kaleye çektiği şutu kaleci Furkan kurtardı.
71’inci dakikada Yılport Samsunspor’un geliştirdiği atakta Savaş’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği tuş direkten dışarı çıktı.
72’nci dakikada Bahattin Köse’nin ceza sahasında yerden gönderdiği pasla buluşan Samet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
82’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Savaş’ın ara pasıyla buluşan Bahattin’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.
Yılport Samsunspor, kendi sahasında Utaş Uşakspor'u 4-0 yendi.

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