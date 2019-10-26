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Yılport Samsunspor - Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Suha Adıyaman YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Erkam (xx), Yalçın (xx), Ramazan (xx), Samed Hakan Kılıç (xx), Samet Asatekin (xx) (Dk. 71...

SPOR 26.10.2019, 22:54
Yılport Samsunspor - Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Suha Adıyaman
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Erkam (xx), Yalçın (xx), Ramazan (xx), Samed Hakan Kılıç (xx), Samet Asatekin (xx) (Dk. 71 Bahattin Köse), Oğuz (x) (Dk. 67 İlyas Kubilay) x, Gökhan Alsan (xx), Guido (x) (Dk. 66 Ahmethan x), Atabey (xx)
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Emre (xx), Mehmet Abdullah (xx), David Kılınç (xx) (Dk. 46 Mert xx), Deniz (xx), Melik (xx), Alaattin Hamza (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 76 Ahmet Sivri), Mehmet Ozan (xx), Recep Burak (xx), Ogün (xx), Erhan Şentürk (xx)(Dk. 90+2 Bilal), Selim (x)
SARI KARTLAR:  İlyas Kubilay (Yılport Samsunspor) - Emre (Sancaktepe Futbol Kulübü) 
TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
28’inci dakikada Oğuz’un pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Samet Asatekin’den önce kaleci Emre topa hakim oldu.
41’inci dakikada Ramazan’ın pasıyla buluşan Oğuz, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
70’inci dakikada İlyas Kubilay’ın pasıyla buluşan Samet’in kaleye çektiği şutu kaleci Emre topu son anda tokatladı.
76’ncı dakikada Erkam’ın pasıyla buluşan Bahattin’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
81’inci dakikada Gökhan Alsan’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Erkam’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
83’üncü dakikada Samed Hakan Kılıç’ın pasıyla buluşan Atabey’in ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutu kaleci son anda kale dibinden topu kurtardı.
85’inci dakikada Erhan Şentürk’ün pasıyla buluşan Ahmet Sivri’nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
90+1’inci dakikada İlyas Kubilay’ın köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

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