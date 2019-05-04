Yılport Samsunspor - Sakaryaspor A.Ş.: 3 - 0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Bilal Gölen (xxx), Çetin Öncel (xx

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xxx), Erhan Kartal (xxx), Erkam (xxx), Cenk (xxx), Ramazan (xxx), Samet (Dk. 77 Enes İslam), Yılmaz (xx), Oğuz (xx) (Dk. 66 Savaş xx), Bahattin (xx), Erhan Şentürk (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 66 İlyas Kubilay xx)

SAKARYASPOR A.Ş.: Aykut Berat (x), Barış (x), Cihan (x), Umut (x) (Dk. 67 Tuğrul Cem x), Yusuf Kaan (x)(Dk. 46 Serkan x), Furkan Karabaş (x) (Dk. 81 Kaan), Muhammet Ensar Kolat (x), Tevfik (x), Hakkı Can (x), Hacı Ömer (x), Görkem (x)

GOLLER: Dk. 40 Abdulkadir, Dk. 58 Bahattin, Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Görkem (Sakaryaspor A.Ş.) – Ramazan (Yılport Samsunspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grubu 34’üncü haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Sakaryaspor A.Ş. takımını 3-0 yendi. Bu skorla Yılport Samsunspor üçüncü sırada yerini koruyarak Play-Off’larda Sakaryaspor A.Ş. takımı ile eşleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada Bahattin’in perden pasıyla buluşan Erhan Şentürk’ün vuruşunda kaleci Aykut Berat topu kornere çıkarttı.

7’nci dakikada Furkan Karabaş’ın ara pasıyla buluşan Hacı Ömer kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

8’inci dakikada Yılmaz’ın yerden ceza sahasına gönderdiği topta gelişine vuran Erhan Şentürk’ün şutunda top altı pas üzerinden üstten auta çıktı.

21’inci dakikada Oğuz’un ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Abdulkadir’in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30’uncu dakikada Oğuz’un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Erhan Şentürk’ün kafasında kaleci Aykut Berat’ın eline çarpan topu Sakaryaspor defansı çizgiden uzaklaştırdı.

40’ıncı dakikada Yılmaz’ın pasıyla buluşan Abdulkadir’in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

49’uncu dakikada Erhan Kartal’ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Samet’in şutunda kaleci Aykut Berat 2 hamlede topa sahip oldu.

58’inci dakikada Samet’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

61’inci dakikada Samet’in pasıyla buluşan Oğuz’un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

88’inci dakikada ceza sahası içerisinde Erhan Şentürk’ün pasıyla buluşan İlyas Kubilay Yavuz’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Yılport Samsunspor, kendi sahasında Sakaryaspor A.Ş. takımını 3 - 0 yendi.

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