Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...

Yılport Samsunspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.: 2-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- STAT: Tekkeköy 19 Mayıs Stadyumu HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Onur İçyer (xxx), Ahmet Deveci (xxx) YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Erkam (xx), Nuri (xx), Aytaç (xx), Canberk (xx), Okan (xx), Oğuz...

Yılport Samsunspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.: 2-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-

STAT: Tekkeköy 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Onur İçyer (xxx), Ahmet Deveci (xxx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Erkam (xx), Nuri (xx), Aytaç (xx), Canberk (xx), Okan (xx), Oğuz (xx), Ramazan (xx) (Dk. 79 Onur(xx), Bahattin (xxx) (Dk. 75 Samet(xx), Kubilay (xxx) (Dk. 63 Yılmaz (xx), Abdulkadir (xx).
NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.: Ali Emre (x), Seydi (x), Yusuf Yalçın (x), İsmail (xx) (Dk. 46 İzlem Anıl (x), Selçuk (x) (Dk. 75 Enis (x), Mustafa Emirhan (x), Olcay (x), Musa Caner (x), Alper Kadir (x) (Dk. 59 Fatih (x), Berkay (x), Hamit (xx).
GOLLER: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 51 İlyas Kubilay (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Aytaç (Yılport Samsunspor) – Berkay (Niğde Anadolu FK)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 28’inci hafta maçında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. takımını 2-0 yendi.
8’inci dakikada Ramazan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topu iyi takip eden Bahattin Köse’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.
9’uncu dakikada ani gelişen Niğde Anadolu Futbol Kulübü atağında topla buluşan Berkay’ın şutunda kaleci Ahmet topu ayaklarıyla kornere çıkarttı.
20’nci dakikada Kubilay’ın pasıyla buluşan Ramazan’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği tuşu kaleci Ali Emre kurtardı.
22’nci dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlakta topa iyi yükselen Aytaç’ın kafa vuruşunda kaleci Ali Emre topu 2 hamlede kurtardı.
29’uncu dakikada Seydi’nin kısa düşen geri pasında araya girmeye çalışan Ramazan’ın kayarak topa vuruşunda kaleci Ali Emre’ye çarpan top az farkla üstten auta çıktı.
34’üncü dakikada Okan’ın ceza sahasına yerden gönderdiği topta kaleci Ali Emre’den önce dokunan Ramazan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
51’inci dakikada Abdulkadir’in ara pasıyla buluşan İlyas Kubilay’ın sol çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-0.
55’inci dakikada kalecinin hatasında topu kapan Abdulkadir’in pasında Bahattin’in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
83’üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Onur’un şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Yılport Samsunspor, kendi sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. takımını 2-0 yendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328