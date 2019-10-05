Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü: 2-2

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ufuk Uğurlu, Ferdi Karadoruk

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner Arıcı, Erkam (Dk. 46 Guido), Yalçın, Gökhan Meral, İlyas Kubilay Yavuz, Ferhat (Dk. 53 Aytaç), Gökhan Alsan, Ramazan Çevik, Ahmethan (Dk. 46 Atabey), Bahattin

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer, Mustafa Çakır, Salih Zafer, Onur Kolay (Dk. 77 Ferhat Yazgan), Umut (Dk. 40 Nizamettin), Zahit, Serdar (Dk. 66 Sinan), Mehmet Yılmaz, Erhan, Dilaver, Oğuz Kocabal

GOLLER: Dk. 72, 75 Atabey Çiçek (Samsunspor), Dk. 37 Serdar, Dk. 45+2 Zahit (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Onur, Mehmet Yılmaz, Ferhat Yazgan (Manisa FK) – Erkam, Caner, İrfan Buz (Yılport Samsunspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 6’ncı haftasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 2 - 2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada Umut’un ceza sahasına yaptığı ortada Serdar topa vurmakta gecikince Yılport Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı.

12’nci dakikada Gökhan Meral’ın pasıyla buluşan Bahattin’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Ömer kurtardı.

18’inci dakikada ani gelişen Manisa FK atağında topla buluşan Dilaver Güçlü ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

19’uncu dakikada Onur’un ceza sahası arkasına gönderdiği topla buluşan Zahit, kaleci Nurullah’ı da çalımlayarak kaleye çektiği şutu Caner Arıcı çizgiden kornere çıkarttı.

27’nci dakikada Salih Zafer’in ceza sahası içerisinde pasıyla buluşan Serdar’ın kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri geldi. Geri gelen topu Yılport Samsunspor defansı uzaklaştırdı.

37’nci dakikada Dilaver Güçlü’nün ceza sahasına yaptığı ortada Serdar’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

45’inci dakikada Bahattin’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ömer topu son anda kornere çıkarttı.

45+2’nci dakikada ani gelişen Manisa FK atağında Dilaver’in ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Zahit’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

48’inci dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Manisa FK’lı oyuncu Onur, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Nurullah kurtardı.

58’inci dakikada Kubilay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

72’nci dakikada Guido’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey Çiçek’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

75’inci dakikada Kubilay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Atabey Çiçek’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

84’üncü dakikada Guido’nun kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Alsan’ın indirdiği topun gelişine vuran Bahattin’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.