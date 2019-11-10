Yılport Samsunspor - Hacettepe Spor: 2-1

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()



STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Harun Reşit Güngör (xxx), Çetin Öncel (xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner, Yalçın (xx), Gökhan Meral (xxx), Erkam Reşmen (xxx), Guido, Ferhat (xx)(Dk. 80 Atabey), Gökhan Alsan (x), Oğuz(Dk. 46 Ahmethan xx), İlyas Kubilay (xx), Bahattin (xx) (Dk. 74 Samed Hakan Kılıç x)

HACETTEPE SPOR: Burak (x), Serdarcan (x), Muhammed Ali (x), Fahrettin (x), Ali Eren Karadağ (x) Mehmet Can (x), Kaan (x), Ömer Alper (x), Ali Eren Daşdemir (x)(Dk. 52 İbrahim x), Cihat (xx) (Dk. 64 Muhammet Selim x), Yağız Suat (xx)

GOLLER: Dk. 50 Bahattin Köse, 90+4 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor) - Dk. 76 Serdarcan (Pen.) (Hacettepe)

SARI KARTLAR: Erkam, Caner Arıcı (Yılport Samsunspor) - Serdarcan, Yağız Suat, Kaan (Hacettepe)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Hacettepe Spor'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Bahattin Köse'nin pasıyla buluşan Guido'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

31'inci dakikada İlyas Kubilay'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin'in şutunda topu kaleci Burak kurtardı.

37'nci dakikada Gökhan Meral'ın ortasına iyi yükselen Bahattin Köse'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

50'nci dakikada Caner Arıcı'nın ortasına iyi yükselen Bahattin Köse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

53'üncü dakikada Hacettepe'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa son dokunan Ali Eren Karadağ'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Serdarcan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

81'inci dakikada Yağız Suat'ın kaleye çektiği serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

83'üncü dakikada Erkam'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

85'inci dakikada ani gelişen Hacettepe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Yağız Suat'ın kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

90+4'üncü dakikada ani gelişen atakta Caner Arıcı'nın pasıyla buluşan İlyas Kubilay Yavuz'un şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.



