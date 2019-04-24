Yılport Samsunspor çocukları unutmadı

YILPORT Samsnspor Kulübü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kamsapında ‘Samsunspor Çocuk Şenliği’ düzenlendi.Nuri Asan Tesisleri 3 nolu antrenman sahasında düzenlenen şenliğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Şenlik öncesi konuşan Yılport Samsunspor Kulübü Başkanvekili Tahsin Raci Kosif, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Samsunspor Kulübü'nde sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bugün çok güzel bir gün geçireceksiniz” dedi.Kosif'in konuşmasının ardından çocuk şenliği, halk oyunları gösterisi ile başladı. Yılport Samsunspor'da ilk kez düzenlenen çocuk şenliğinde öğrenciler, kendileri için hazırlanan oyunları oynadı. Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde teknik heyet ve futbolcular da çocuklara eşlik etti. Gönüllerince eğlenen öğrencilere, etkinlik sonunda Samsunspor logolu ve Samsunspor yazılı sticker da hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)