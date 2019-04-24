Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Yılport Samsunspor çocukları unutmadı

YILPORT Samsnspor Kulübü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kamsapında ‘Samsunspor Çocuk Şenliği’ düzenlendi. Nuri Asan Tesisleri 3 nolu antrenman sahasında düzenlenen şenliğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Şenlik öncesi...

Yılport Samsunspor çocukları unutmadı
YILPORT Samsnspor Kulübü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kamsapında ‘Samsunspor Çocuk Şenliği’ düzenlendi.
Nuri Asan Tesisleri 3 nolu antrenman sahasında düzenlenen şenliğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Şenlik öncesi konuşan Yılport Samsunspor Kulübü Başkanvekili Tahsin Raci Kosif, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Samsunspor Kulübü'nde sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bugün çok güzel bir gün geçireceksiniz” dedi.
Kosif'in konuşmasının ardından çocuk şenliği, halk oyunları gösterisi ile başladı. Yılport Samsunspor'da ilk kez düzenlenen çocuk şenliğinde öğrenciler, kendileri için hazırlanan oyunları oynadı. Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde teknik heyet ve futbolcular da çocuklara eşlik etti. Gönüllerince eğlenen öğrencilere, etkinlik sonunda Samsunspor logolu ve Samsunspor yazılı sticker da hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328