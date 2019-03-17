Yılport Samsunspor - Bayrampaşa: 2-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

STAT: Tekkeköy 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın, Enes, Nuri, Aytaç, Canberk (Dk. 80 Bahattin Köse), Okan, Oğuz (Dk. 81 Yılmaz Özeren), Erhan, Samet (Dk. 57 Ramazan), İlyas Kubilay, Abdulkadir

BAYRAMPAŞA: Sercan, Güray, Gürcan, Tayyib, İbrahim Can (Dk. 74 Ali Kuleli), Tufan Zahid (Dk. 60 Hakan Yüce), Evren, Gökay İravul (Dk. 82 Ömercan), İsa, Sercan, Fatih

GOLLER: Dk. 90 Okan Dernek, 90+3 Bahattin Köse (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Samet, Kubilay, Ramazan, Okan (Yılport Samsunspor) – Güray, Gürcan, Gökay, İsa (Bayrampaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Erhan Şentürk (Yılport Samsunspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 27’nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bayrampaşa ekibini 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10’uncu dakikada Abdulkadir’in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere çıktı.

24’üncü dakikada Samet’in ceza sahasına yaptığı ortada topu göğüsü ile yumuşatan Erhan Şentürk’ün vuruşunda top üstten auta çıktı.

35’inci dakikada Oğuz’un ceza sahasına yaptığı ortada Samet’in vuruşunda top kaleci Sercan’ın kucağında kaldı.

37’nci dakikada Yılport Samsunspor’un geliştirdiği ani atakta topla buluşan Abdulkadir ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Sercan son anda kornere çıkarttı.

44’üncü dakikada Okan’ın pasıyla buluşan Kubilay’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri döndü.

60’ıncı dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Abdulkadir’in kafa vuruşunda top kaleci Sercan’da kaldı.

71’inci dakikada Ramazan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Abdulkadir’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

86’ncı dakikada Bahattin’in yerden ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Ramazan’ın şutunda kaleci Sercan topu uzaklaştırdı.

89’uncu dakikada Abdulkadir’in kullandığı serbest vuruşta top defansa da çarparak kornere çıktı.

90’ıncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Kubilay’ın kaleye çektiği şutu kaleci Sercan ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topa Okan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

90+3’üncü dakikada anil gelişen Yılport Samsunspor atağında orta sahadan topu alan Bahattin Köse’nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

Yılport Samsunspor, kendi sahasında Bayrampaşa'yı 2-0 yendi.

(FOTOĞRAFLI)