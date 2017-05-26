Yılmaz Vural'ın kitabına büyük ilgi sürüyor

"İnadım İnat"

Futbolumuzun renkli siması Yılmaz Vural'ın uzun uğraşlar sonucu piyasaya çıkarttığı, "İnadım İnat" adlı kitabına ilgi olanca hızla sürüyor. Nisan ayında okuyucuyla buluşan kitap, teknik direktör Yılmaz Vural'ın Göztepe'nin başına gelmesiyle yeni bir ivme kazandı. Kitabın içinde 1984'ten yılından bu yana Türk futbolunun içinde bulunan Vural yaşadıkları anlatıyor. Futbolcu tokatlamasından, çıkardığı takımların başarısına, küme düşürdüğü ekiplerden, çalıştırdığı takımlarda başına gelenler hocanın o kendine has üslubuyla mizahı bir üslupla dile getiriliyor.

GÖZTEPE'NİN HEDEFİ ÖNCE FİNAL

Öte yandan Boluspor'u 2-0 yenerek Pazartesi günü oynanacak rövanş maçı için avantaj sağladıklarını belirten Yılmaz Vural, "Rakibimizle sıkı bir ikinci maç daha oynayacağız. Gol yemeden rövanşa çıkmamız avantaj ama her şey daha bitmedi. Boluspor içerde de çok iyi oynayan bir ekip. Özellikle ilerlemiş yaşına rağmen Andre Santos, üzerinde düşünülmesi gereken bir oyuncu. Önce bir finale çıkalım. Sonra başka stratejimiz olacak elbet " diye konuştu.

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)