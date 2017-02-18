Yılmaz Vural'dan Tudor yorumu

"Tudor'un yaptığı etik"

"Burada tek suçlu Tudor ile böyle bir sözleşme imzalayan Karabükspor Yönetimi"

İstanbul () Yılmaz Vural, Igor Tudor'un Karabük'ü bırakıp Galatasaray''a gelişinin "etik" olduğunu söyledi.

BİP uygulamasında yer alan "10 numara muhabbet" kanalında futbola dair yaptığı açıklamalar ile gündem oluşturan tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, yine önemli açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan gelen soruları cevaplayan tecrübeli teknik adam, Igor Tudor'un Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın teknik direktörü olması hakkında da yorumda bulundu.

"SUÇLU TUDOR DEĞİL, KARABÜKSPOR YÖNETİMİ"

Tudor'un yaptığı davranışın etik olduğunu belirten Yılmaz Vural şunları söyledi:

"Tudor sözleşmesine 150 bin Euro verirse gider diye madde koydurmuş. Burada Karabük Yönetimi bunun gitmesine müsaade ediyor. O parayı getirirsen git demişler.Sözlemesinde bu var mı? Var.O zaman biz ne etiğinden bahsediyoruz. Şimdi tabi işin duygusal tarafı var. Karabükspor taraftarı baş tacı ettikleri, onlar için illah konumuna getirdikleri bir antrenörü bir anda nasıl onları bırakıp gittiklerini gördü. Ama burada en suçlu olan Karabükspor yönetimi sonuçta Hoca ile bu sözleşmeyi yapanlar ve imzalayanlar onlar. Bu maddeyi sen niye koydurdun onu düşünmeleri gerekir. Tabi muhtemelen Karabükspor yönetimide Tudor'un bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordu. Ayrıca Tudor açısından da düşününce yaptığı davranış doğal bence. Sonuçta kim hangi meslekte olursa olsun bir üst kademeden bir teklif gelirse gitmek ister ve gider de yani. İşte burada kulüplerimiz bunları düşünerek hareket ederse iyi sözleşmeler yaparlarsa kimse gidemez ama sen bu tarz sösleşme imzalarsan adam da gider elin kolun bağlanır"

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KAZANMAYA OYNADIĞINDA KAYBEDİYOR"

Yılmaz Vural bu hafta Süper Lig'de zirveye oynayan takımların maçlarınıda değerlendirdiği konuşmasında, haftanın kazanmaya en yakın takımının Beşiktaş olduğunu söyledi. Akhisar Belediyespor'un kolay lokma olmadığını belirten Yılmaz Vural yinede kendi sahasında Beşiktaş'ın kazanacağını belirtti.

Geçen hafta Kasımpaşa'ya 4-0'lık skor ile beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir hakkında ise Yılmaz Vural şunları söyledi:

"Öncelikle Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa'ya 4-0 yenilmesi normal yani bazı maçlarda 4 tane attığın gibi 4 golde yiyebilirsin. Ben maçtaydım seyrettim daha seyrederken eyvah dedim bugün Başakşehir yenilecek. Çünkü garip bir temposu vardı o gün. Medipol Başakşehir takımı kazanmaya oynadığında kaybediyor. Enteresan bir şey yani. Bu haftaki Gaziantepspor maçıda sıkıntı onlar için korkunç bir demoralize oldular. Antep takımıda kazanmak zorunda olduğu bir maç. Kümede kalmaları için mutlak puan alması gerekiyor"

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçınıda değerlendiren Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'nin işi gene zor. Fenerbahçe'yi kurtaracak tek şey taraftarın tekrar maçlara gelmesi. Bu takım onların, küserek ona buna darılarak olmaz. Çünkü kaybedilmiş birşey hala yok 14 hafta var dana ligin bitmesine. Bu takımın oyuncuları bu kadar kötü değil. Her maçı kazanma potansiyelleri var" diye konuştu.