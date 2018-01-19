Yılın Altın Adamları Ampute Milli Takımı oldu

Abdullah Avcı yılın spor adamı seçildi

İSTANBUL,()

Ceylan İnşaat 16'ncı Türkiye Spor Ödülleri'nde basın ve jüri özel ödüllerinin sahipleri belli oldu.

İMedipol Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı Yılın Spor Adamı seçilirken, Trabzonsporlu Milli Futbolcu Olcay Şahan Altın Ayakkabı Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2017 yılında Avrupa şampiyonu olarak gururumuz olan Ampute Milli Takımı da Yılın Altın Adamları ödülünü kazandı

Spor Türkiye tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nde yılın basın ödülleri ve jüri özel ödülleri açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılması beklenen, 22 Ocak Pazartesi günü Hilton İstanbul Bomonti Conference Center'da düzenlenecek törende kazananlar ödülleriyle buluşacak.

İşte Yılın Basın Ödülleri:

Yılın Spor Kanalı: TRT Spor

Yılın Futbol Programı: "Oyun Kurucu", Bein Sports

Yılın Spor Sunucusu: Ersin Düzen, Stadyum, TRT Spor

Yılın Spor Yazarı: Atilla Türker, Habertürk Gazetesi

Yılın TV Spor Yorumcusu: Erman Toroğlu, A Spor

Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç Gazetesi

Yılın TV Spor Muhabiri: Onur Tuğrul, NTVSpor

Yılın Gazete Spor Muhabiri: İsmail Er, Hürriyet Gazetesi

Yılın Basın Spor Projesi: Spor Masası, Anadolu Ajansı

Yılın Spor Servisi: Doğan Haber Ajansı

Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı: Bein Sports

Yılın Spor Dergisi: Fitbol Dergisi

Yılın Spor Programı: "Gol", NTVSpor, Emek Ege ve Mert Aydın

Yılın Genç Sunucusu: Tugay Kosova, Sports Tv

Jüri özel ödüllerini kazananlar ise şöyle sıralandı:

Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Olcay Şahan, Trabzonspor

Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Takımı

Yılın Altın Kadınları: Vakıfbank Voleybol Takımı

Yılın Spor Adamı: Abdullah Avcı, İstanbul Başakşehirspor Futbol Kulübü

Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman, Anadolu Efes

Yılın Genç Sporcusu: Beytullah Eroğlu

Yılın Futbol Yöneticisi: Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASFK) Genel Başkanı

(FOTOĞRAFLI)