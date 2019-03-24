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Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

MERSİN () - Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 13 Yaş Kadın ve 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Arena Türkiye Yüzme Şampiyonası, Mersin'de devam ediyor. "2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda altyapının daha da güçlenmesini...

Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

MERSİN () - Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 13 Yaş Kadın ve 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Arena Türkiye Yüzme Şampiyonası, Mersin'de devam ediyor.
"2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda altyapının daha da güçlenmesini sağlayacak adımlarla başarı grafiğini üst seviyeye çekmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Sporcu motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak için sponsorlarımızla yoğun iş birliği halindeyiz. Ana sponsorumuz olan Sportive ve Arena'ya yıllardır federasyonumuza ve milli takımımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza antrenörlerimize ve hakemlerimize 3 gün sürecek Arena Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılar dileriz" dedi.
İlk gün sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde:
100 metre 1'inci Ela Naz Özdemir, 2'nci Nil Helvacıoğlu, 3'üncü İdil Gündüz
200 metre 1'inci Zeynep Selin Şahin, 2'nci Stella Argenta Özden, 3'üncü Ekin Nazlı Okudur

(FOTOĞRAFLI)

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