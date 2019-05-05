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Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

ANKARA / Ankara Judo Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şehir sıralamasında Kocaeli 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile 1'inci oldu. Konya 3 altın 2 gümüş ve 2 bronz ile ikinci...

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

ANKARA /

Ankara Judo Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şehir sıralamasında Kocaeli 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile 1'inci oldu. Konya 3 altın 2 gümüş ve 2 bronz ile ikinci olurken, Manisa 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile üçüncü oldu.
Son gün karşılaşmaları sonunda dereceye girenler şöyle belirlendi:
KIZLAR
57 Kilo: 1.F. Nur Birer (Konya), 2. H. Sema Alıcı (Konya), 3. Sezin Recepçe (Manisa), 3. Ceyda Vatansever (İzmir)
63 Kilo: 1. Ecem Baysuğ (Samsun), 2. E. Beyza Akdoğan (İstanbul), 3. B. Beyza Gökkaya (Manisa), 3. Hatice Koçyiğit (Ankara)
+ 63 Kilo: 1. Elif Kuşçu (Edirne), 2. Elif Başkut (Edirne), 3. Gülsüm Ağaç (Ordu), 3. E. Esra Serbest (Sakarya)
ERKEKLER
66 Kilo: 1.H. Çağrı Baydak (Kocaeli), Mertcan Kömpe (Samsun), 3. Abdullah İnci (Manisa), 3. Cuma Çiçek (Manisa)
73 Kilo: 1. Arda Özen (İzmir), 2. Himmet Yılmazel (Adana), 3. Ali Uygun (Adana), 3. E. Cafer Aslanoğlu (Samsun)
+ 73 Kilo: 1. Y. Kaan Engin (Kocaeli), 2. M. Ali Akıncı (Denizli), 3. Recep Ergin (Balıkesir), 3. İbrahim Tataroğlu (Antalya)
 
(FOTOĞRAFLI)

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