Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası rekor katılımla başladı

Sezer Huysuz: Hedefimiz her zaman altyapı Nesrin AYDIN / ANKARA,() Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara Judo Spor Salonu'nda başladı. 66 şehirden 240 kulüp ve 1040 sporcunun yer aldığı şampiyona 3 gün sürecek.  Şampiyonaya...

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası rekor katılımla başladı

Sezer Huysuz: Hedefimiz her zaman altyapı

Nesrin AYDIN / ANKARA,()

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara Judo Spor Salonu'nda başladı. 66 şehirden 240 kulüp ve 1040 sporcunun yer aldığı şampiyona 3 gün sürecek. 
Şampiyonaya katılımın rekor seviyede olduğunu belirten Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Katılım olarak büyük bir katılım oldu. 433 kadın 606 erkek toplamda 1040 sporcunun yer aldığı 66 ilden 240 kulübün katılmış olduğu büyük bir turnuva oldu. Katılım olarak bir rekor bu yıl için Geçen yıla göre katılım daha da büyük oldu. Türkiye'de şu anda judonun gelmiş olduğu nokta 81 ilde yapmamızın en büyük özelliklerinden birisi de sporcu sayısına daha çok ulaştık. Buradan gelecek sporcuların daha kaliteli olmaları ve daha rekabetçi olmalarını sağlayacak. İnşallah bundan seviyede daha uzun vadede gelecek yıllarda bunun rakamını 2 binlere çıkarmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı. 
"HEDEFİMİZ HER ZAMAN ALTYAPI"
Altyapının önemine vurgu yapan Başkan Huysuz, "Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimiz alt yapı oldu. Şu anda 81 ilde aktif judo hayatı devam ediyor. 81 ilde judo yapılıyor, ilçelerinde hatta köylerine kadar kasabalara kadar judo yayılmış bir şekilde. Hedefimiz zaten alt yapıydı. Gelecek adına 2020, 2024 asıl hedeflerimiz olimpik sporcu bazında. Bunu da başardığımızı düşünüyorum, gerçekten de olimpiyatlara şu anda aldığımız kotalar ve 2024'e hazırladığımız takım hep alt yapıdan yetişen gerçekten kaliteli sporcuların oluşturduğu bir takım. Tabi bu bunların göstergesi, buralara 1040 sporcunun katılması, buralardan daha iyi sporcuların çıkması, rekabetin artması bize de buradan kaliteli sporcuların gelmesine sebep olacak. Bizim hedefimiz 2024, 2028'de ülkemizi en iyi yerlerde temsil edecek sporcuların yaratılması. İşte bu da onların bir göstergesi" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Şampiyonadan detaylar
- Sezer Huysuz'un açıklamaları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328