Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası rekor katılımla başladı

Sezer Huysuz: Hedefimiz her zaman altyapı

Nesrin AYDIN / ANKARA,()

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara Judo Spor Salonu'nda başladı. 66 şehirden 240 kulüp ve 1040 sporcunun yer aldığı şampiyona 3 gün sürecek.

Şampiyonaya katılımın rekor seviyede olduğunu belirten Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Katılım olarak büyük bir katılım oldu. 433 kadın 606 erkek toplamda 1040 sporcunun yer aldığı 66 ilden 240 kulübün katılmış olduğu büyük bir turnuva oldu. Katılım olarak bir rekor bu yıl için Geçen yıla göre katılım daha da büyük oldu. Türkiye'de şu anda judonun gelmiş olduğu nokta 81 ilde yapmamızın en büyük özelliklerinden birisi de sporcu sayısına daha çok ulaştık. Buradan gelecek sporcuların daha kaliteli olmaları ve daha rekabetçi olmalarını sağlayacak. İnşallah bundan seviyede daha uzun vadede gelecek yıllarda bunun rakamını 2 binlere çıkarmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN ALTYAPI"

Altyapının önemine vurgu yapan Başkan Huysuz, "Bizim göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimiz alt yapı oldu. Şu anda 81 ilde aktif judo hayatı devam ediyor. 81 ilde judo yapılıyor, ilçelerinde hatta köylerine kadar kasabalara kadar judo yayılmış bir şekilde. Hedefimiz zaten alt yapıydı. Gelecek adına 2020, 2024 asıl hedeflerimiz olimpik sporcu bazında. Bunu da başardığımızı düşünüyorum, gerçekten de olimpiyatlara şu anda aldığımız kotalar ve 2024'e hazırladığımız takım hep alt yapıdan yetişen gerçekten kaliteli sporcuların oluşturduğu bir takım. Tabi bu bunların göstergesi, buralara 1040 sporcunun katılması, buralardan daha iyi sporcuların çıkması, rekabetin artması bize de buradan kaliteli sporcuların gelmesine sebep olacak. Bizim hedefimiz 2024, 2028'de ülkemizi en iyi yerlerde temsil edecek sporcuların yaratılması. İşte bu da onların bir göstergesi" şeklinde konuştu.

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