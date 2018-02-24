Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevkedildi
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman...
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı

Yıldızlar Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor 

KONYA,() Konya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 2'nci gün geride kalırken 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. 45, 51, 60, 71 ve 80 kilolarda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular:   45...

Yıldızlar Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor 

KONYA,()

Konya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 2'nci gün geride kalırken 5 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. 45, 51, 60, 71 ve 80 kilolarda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular:
 
45 KG: 
1. Cuma Akı
2. Berat Büyüktazım
3. Mustafa Erol 
3. Murat Kalkan

51KG: 
1.Mükremin Aktaş
2. İsmail Oruçoğlu
3.Enes Aksakal
3. Ramazan Tekin
60 KG: 
1.Serhat Kırık
2.Müslüm Barga
3.Talha Ateş
3.Galip Tok
71 KG.:
1.Abdullah Ateş
2. Şahan Acar
3. Sercan Onurcan
3. Yusuf Gölbaşı
80 KG. : 
1.Oktay Demir
2. Emirhan Aslan
3.Hamza Bayraktar 
3. Mustafa Olgun

Öte yandan Türkiye yıldızlar Grekoromen güreş şampiyonası yarın yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314