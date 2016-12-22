"Yıldızlar Karması" maçı CNN Türk'te

Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği "Yıldızlar Karması" maçı bugün oynanacak. CNN Türk saat 19.00'da Şehitlere Saygı Özel Yayını ve ardından saat 20.00'de "Yıldızlar Karması" maçını canlı olarak ekranlara getirecek.

"Yıldızlar Karması" dayanışma maçı organizasyonunda forma giyecek yerli ve yabancı futbolcular ile görev yapacak teknik adamlar belli oldu. CNN Türk ekranından canlı yayınlanacak olan müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle;

Oyuncular: Ousmane Viera, Cem Özdemir (Adanaspor) Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) Fabri, Talisca, Aras Özbiliz, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor) Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) Wesley Sneijder, Chedjou, De Jong, Selçuk İnan (Galatasaray) Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) Umut Bulut (Kayserispor) Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor) Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantespor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)

İSTANBUL /