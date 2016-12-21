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"Yıldızlar Karması" kadrosu belli oldu

"Yıldızlar Karması" maçı yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da İSTANBUL- Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği "Yıldızlar Karması" maçının kadrosu belli oldu. Türkiye...

"Yıldızlar Karması" kadrosu belli oldu

"Yıldızlar Karması" maçı yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da

İSTANBUL- Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği "Yıldızlar Karması" maçının kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Arena'da yarın saat 19.00'da başlayacak dayanışma maçında forma giyecek yerli ve yabancı futbolcular ile görev yapacak teknik adamları açıkladı. Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine verilecek.

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa

Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).

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