Yıldızlar Judo Şampiyonası Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR,()

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda üç gün sürecek Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, 535 erkek ve 222 kız judokanın madalya mücadelesinin ilk gününde erkekler; 34, 38, 42 ve 46 ile kızlar 32, 36 ve 40 Kg'da kürsüye çıkan isimler belli oldu.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı. Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda üç gün sürecek Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 535 erkek, 22 kız judoka madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler; 34, 38, 42 ve 46 ile kızlar 32, 36 ve 40 Kg'da kürsüye çıkan isimler belirlendi. Alınan ilk gün derecelerine göre Kocaeli bölgesi birinciliği (5A, 1G, 4B) elde ederken, ikinciliği Manisa (2 A, 1G, 4B) ve üçüncülüğü İzmir ile İstanbul (1 G, 1B) paylaştılar.

Sıkletlerinde dereceye isimler şöyle:

KIZLAR

32 Kg: 1. İlayda Aydın (Kocaeli), 2. Sura Nil Karasu (Manisa), 3. Zeynep Betül Sarıkaya (Kocaeli), 3. Nehir Ekşi (Manisa).

36 Kg: 1. Aysun Ağdeve (Manisa), 2. Hilal Sema Birinci (Trabzon), 3. Nurten Doğrusoy (Kocaeli), 3. Merve Nur Alkış (İzmir).

40 Kg: 1. Kardelen Öztürk (Manisa), 2. Nurgün Bulut (İzmir), 3. Ceren Yılmaz (Manisa), 3. Şeyma Yıldırım (Konya).

ERKEKLER

34 Kg: 1. Berkay Aydın (Kocaeli), 2. Yiğitcan Kılıç (İstanbul), 3. Ahmet Efe Yiğit (Kocaeli), 3. Mehmet Şahin Ertem (Manisa).

38 Kg: 1. Ali Bozkurt (Kocaeli), 2. Kemal Ayaz (Ş.Urfa), 3. Caner Fidan (Kocaeli), 3. Samet Güreşçi (Aksaray).

42 Kg: 1. İbrahim Demirel (Kocaeli), 2. Azmi Kocabey (Rize), 3. M.Caner Çetin (Bursa), 3. Hakan Yetgil (İstanbul).

46 Kg: 1. Enes Çakan (Kocaeli), 2. Enes Ata (Kocaeli), 3. İ. Behlül Kocapınar (Manisa), 3. Selahattin Çelik (Osmaniye).

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