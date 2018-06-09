Yıldızlar Judo Şampiyonası devam ediyor

ESKİŞEHİR,()

Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 44, 48 ve 52 ile erkekler 50, 55 ve 60 kiloda kürsüye çıkan isimler belirlendi.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gün sonuçları sonrası

Kocaeli bölgesi birinciliğini korurken (6A, 4G, 4B), ikinciliği Manisa (2 A, 1G, 4B) ve üçüncülüğü Konya (2A, 1G, 3B) elde etti.

Sıkletlerinde dereceye giren isimler ise şöyle şekillendi:

- KADINLAR -

44 kilo: 1. Gülzade Korkmaz (Balıkesir) 2. Elif Ağar (Konya) 3. Kübra Tüfek (Kütahya) 3. Dilan Çam (Kahramanmaraş)

48 kilo: 1. Meryem İclal Arslan (Konya) 2. Tuğçe Sayıner (Kütahya) 3. Türkan Nur Aydın (İzmir) 3. Duygu Üçöz (Çorum)

52 kilo: 1. Ayşenur Karadağ (Rize) 2. Ada Aleyna Arabacı (Kocaeli) 3. Reyhan Oğuz (Denizli) 3. Sevim Nur Çetinkaya (Mersin)

- ERKEKLER -

50 kilo: 1. Yücel Göker (Konya) 2. Seydi Güneş (Kocaeli) 3. Abdulkadir Teker (Şanlıurfa) 3. Selahattin Elbaş (Osmaniye)

55 kilo: 1. Osman Şahin (Sakarya) 2. Mert Çınar (Ankara) 3. Mert Çelik (Ankara) 3. Kemal İlgar (Ankara)

60 kilo: 1. Emre Karaduman (Kocaeli) 2. Muhammed Yazıcı (Kocaeli) 3. Resul Karaman (Konya) 3. Ahmet İlker Turgut (Konya)

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