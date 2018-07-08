İSTANBUL,()

Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası sona erdi.

Karadağ'ın Niksic kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı toplamda elde ettiği 11 altın, 9 gümüş ve 8 bronz madalya ile zirvede yer aldı.

Şampiyonanın ikinci ve son gününde ay yıldızlı judokalardan kadınlarda 52 kiloda Ayşenur Karadağ, 63 kiloda Betül Oğulluk altın, 63 kiloda Sümeyye Kaya, +63 kiloda Öznur Efe Gümüş, 57 kiloda Hatice Koçyiğit ve +63 kiloda Nahide Saylağ bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise 60 kiloda Emre Karaduman altın, aynı kilodaki Muhammed Yazıcı bronz, 66 kiloda Metehan Kömpe ve +73 kiloda Recep Ergin gümüş madalya ile kürsüde yer aldı.

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