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Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor

Yunanistan'ın Atina kentinde 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye'yi 30 güreşçimiz minderde temsil edecek. Yıldız milliler, Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest,...

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor

Yunanistan'ın Atina kentinde 4-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor.
Türkiye'yi 30 güreşçimiz minderde temsil edecek. Yıldız milliler, Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest, Kadınlar ve Grekoromen kategorilerinde 10 sıklette mücadele verecek.
Şampiyonada mücadele edecek yıldız güreşçilerin listesi şöyle;
Grekoromen Güreş Milli Takımımız;
42kg. Barış Erbek 
46kg. Mükremin Aktaş
50kg. Mert ilbars
54kg. Muhammed Acar
58kg. Mustafa Safa Yıldırım
63kg. Abdulkadir Saydam
69kg. Duran Tosun
76kg. Mücahid Aydın
85kg. Muhammed Furkan Dursun
100kg. Mehmet Atcı
Teknik direktör: Serhat Karakoyun

Bayan Güreş Milli Takımımız;
Yıldız Bayanlar 
38kg. Büşra Atansefer
40kg. Zehra Demirhan
43kg.Şeyma Kızmaz
46kg. Bedriye Aksu
49kg. Zeynep Yetgil
52kg. Sinem Köroğlu
56.kg. Elmas Çelik 
60 kg. Nurife Duman
65kg. Sevda Sarıgimü
70kg. Mehtap Gültekin
Teknik direktör.Mustafa Kocabaş 

Serbest Güreş Milli Takımımız;
42kg. Yusuf Eryücel
46kg. Adem Burak Uzun
50kg. Doğan Kara
54kg. Tahsin Çetin
58kg. Cavit Acar
63kg. Ahmet Salim Yiğit
69kg. Umur Aybey
76kg. Ünal Karabacak
85kg. Ömer Ağtaş
100kg. Anıl Berk Kılıçsallayan
Teknik Direktör:Muhammet Demir

İSTANBUL /

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