Yıldırım Demirören: "Tek ses, tek yürek olmalıyız"

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 10 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi yayımlanan 'TFF Maç Kitapçığı'na açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor, o da 'tek ses, tek yürek' olmak" notunu düşerken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her sezonun değeri bizim için ayrı ancak bu sezonun finalinin tarihte farklı bir yeri olacak. Çünkü bu finali Diyarbakır'da, Türk futbolunun en yeni stadyumunda oynayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları ile son 5 yılda Türkiye, birçok modern stadyuma kavuştu. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken, genç stadyumlarımızın bize UEFA EURO 2024 ev sahipliği kapılarını da açacağına inancımız tam. Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek. Yaşatacağımız futbol festivali ile Türkiye'nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim."

Yazısında sponsor ve yayıncı kuruluşa teşekkür eden Demirören, "Doyumsuz Türkiye Kupası heyecanını yıllarca bizle paylaşmalarını diliyorum. Finale yükselen Fenerbahçe ve Akhisarspor kulüplerimize bu anlamlı finalde başarı diliyor, Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyorum" dedi.

KOCAMAN: "DİYARBAKIR'DA BU DEĞERLİ FİNALİ OYNAMAK, SON DERECE ANLAMLI OLACAKTIR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadele ettikleri organizasyonlarda final oynamanın önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Olaylara bakarken genel görüşüm, her iki kupada da son maçı oynayabilmek. Birincisi her zaman son maçı oynayabilmek önemli. İkinci bölüm ise son maçı sadece oynamak değil, aynı zamanda da kazanmak... Fenerbahçe takımı olarak şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz. Yurdumuzun en güzel yörelerinden biri olan Diyarbakır'da bu değerli finali oynamak, son derece anlamlı olacaktır. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım, kendi tarafımızdan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek amacımıza ulaştık. Rakibimizi de kutluyorum. Finale kalmak ve kupayı kazanmak için oynayacak olmak Teleset Mobilya Akhisarspor için son derece anlamlı bir durum. Aynı zamanda da şunu söylemek gerekiyor. Bizi ligde bu sezon iki defa yenen tek takım Teleset Mobilya Akhisarspor. Bu anlamda son derece güzel bir rövanş karşılaşması da olacak. İki takıma da başarılar diliyorum. Kazanan Türk futbolu olsun."

BURUK: "FİNALİN DİYARBAKIR'DA, YENİ BİR STADYUMDA OYNANMASI BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise şöyle konuştu:

"Teleset Mobilya Akhisarspor olarak çok önemli bir organizasyonun sonunda ilk defa final oynamanın gururunu yaşarken, bir yandan da sezon başında belirlediğimiz Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için de önümüzdeki son sınavı başarıyla geçmeye çalışacağız. Bu kadar büyük bir organizasyonun bir parçası olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin heyecanını yaşıyoruz. Bölgesel Amatör Lig dahil, Türkiye'nin bütün liglerinden takımların bir arada yarışması, hepsinin birbirleriyle karşılaşması ve takımların, seyircilerin bu paylaşım içerisinde beraber bulunabilmesi, bizlere kupanın ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu net bir şekilde anlatıyor. 24Erzincanspor maçı ile başladığımız, Ankara Demirspor, Boluspor, ardından Kayserispor ve Galatasaray ile devam ettiğimiz serüveni, Fenerbahçe kupa finali ile noktalayacağız. Bu finalde sadece Akhisarsporluların değil, bütün Türkiye'nin takımı olma yolunda üzerimize çok önemli bir görev düşüyor. Final oynamak çok önemli bir başarı bizim için ama finali kazanmak çok daha büyük bir başarı olacaktır. Günün sonunda çok değerli rakibimiz Fenerbahçe'ye karşı, güzel bir atmosferde ve içinde sadece futbolun olduğu güzel bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz."

Yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra sponsorlara da teşekkür eden Buruk, "Bizi destekleyen taraftarımıza, maçlarda süre alan tüm oyuncularımıza ve bütün çalışanlarımıza, bu finalde ve bu başarının içinde oldukları için de tekrar teşekkür ediyorum. Finalin Diyarbakır'da, yeni bir stadyumda oynanması bizim için ayrıca çok anlamlı. Futbolu seven, belki uzun zamandır böyle bir organizasyondan uzak kalmış bir şehirde bir Anadolu takımı olarak bu finalin içinde olmak da bize ayrı bir gurur veriyor" dedi.