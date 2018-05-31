Yıldırım Demirören futbol ailesine iftar yemeği verdi

ANKARA,()

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarın yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı öncesinde futbol ailesine iftar yemeği verdi.

Ankara JW Marriott Otel'deki iftara Başkan Yıldırım Demirören ile birlikte TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir ve İbrahim Usta, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

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