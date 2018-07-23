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Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

"Maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum" İSTANBUL,() Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını...

Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

"Maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum"

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yıldırım Demirören, sporcuların aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunması gerektiğine vurgu yaptı. 
TFF Başkanı Demirören'in Özil ile ilgili açıklaması şöyle:
"Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor, maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir. Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız." 

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