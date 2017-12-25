Yetmiş yaşında yine iş başında!..

İSTANBUL, ()
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sparta Rotterdam, düşme potasında ve 11 puanla sondan 2'nci sırada yer alıyor.
İSTANBUL, () Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sparta Rotterdam, düşme potasında ve 11 puanla sondan 2'nci sırada yer alıyor.
25 Aralık 2017 Pazartesi 17:33
İSTANBUL, ()
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sparta Rotterdam, düşme potasında ve 11 puanla sondan 2'nci sırada yer alıyor.
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