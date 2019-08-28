Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingölspor: 5-0
Taha AYHAN / MALATYA () STAT: Yeşiltepe HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Mehmet Ali Çetin, Mehmet Çekiç YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat - Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Ramazan Çavuş, İsmail Baran Karakoç, Selim Dağ, Deniz Işık,...
Taha AYHAN / MALATYA ()
STAT: Yeşiltepe
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Mehmet Ali Çetin, Mehmet Çekiç
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat - Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Ramazan Çavuş, İsmail Baran Karakoç, Selim Dağ, Deniz Işık, Furkan Yiğit, Serkan Sarıkaya, Abdulvahap Kaya Hüseyin Ekici
12 BİNGÖLSPOR: Süleyman Burke - Mesut Çahan, Barış Bozyiğit, Bayram Kökel, Fatih Yalnız, Ali Sehad Hanay, Burak Elipek, Muhammed Ali Uçar, Muhammed Aytekin, Orhan Uzunboy, Murat Bayındır
GOLLER: Dk.20 İsmail, Dk.40 Serkan, Dk.63 Furkan, Dk.68 Hüseyin, Dk.80 Furkan (Yeşilyurt Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur eleme maçında Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 5-0 mağlup etti. Böylelikle Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingöl temsilcisi kupadan elenirken, Malatya'nın 3'üncü Lig temsilcisi ise bir üst tura yükseldi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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