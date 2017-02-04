Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park: 81-80

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

HAKEMLER: Murat Biricik (xxx), Ziya Özorhon (xxx), Ozan Çakar (xxx)

SALON: 19 Eylül

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armsteed (xxx) 15, Enes Berkay (xx) 6, Emircan (x) 2, İnanç (xx) 4, Metin (x) 2, Doğuş (xx) 6, Anthony Gill (xxx) 18, Dejan İvanov (xxx) 14, Ricardo Ledo (xxx) 14

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Toshio Lee, Green (xxx) 11, Hardy (xx) 9, Erol Can (xxx) 12, Dusan 2, Jamal Wright (xxx) 16, Anton, Kadji (xxx) 13, Stefan Tyler (xxx) 17,

1.PERİYOT: 16-15

DEVRE: 31-36

3.PERİYOT: 47-46

NORMAL SÜRE: 70-70

5 FAUL: Green (44.57) Trabzonspor Medical Park



Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında uzatmaya giden maçta Trabzonspor Medical Park’ı 81-80 yendi. Maçın normal süresi ise 70-70 sona erdi. Yeşilgiresun’da Anthony Gill 18 sayı 10 ribauntla double double yaptı ve maçın yıldızı oldu. Ev sahibi ekipte Armstead 15 sayı, İvanov ve Ledo da 14’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Trabzonspor’da Stefan Tyler 17 sayı 8 asist, Jamaal Wright 16 sayı, Kadji 13 sayı 3 blok, Erol Can 12 sayıyla oynadı.

Maç karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakika Trabzonspor’un 9-11 üstünlüğüyle geçildi. Top kayıplarının çok olduğu ilk periyodun son saniyesinde Doğuş’un üçlüğüyle 5-0’lık seri yakalayan ev sahibi ekip bu periyodu da 16-15 önde tamamlandı.

İkinci periyot yine karşılıklı basketlerle başladı. 14'üncü dakika 23-23 eşitlikle geçilirken 15'inci dakikadan sonra Trabzonspor maça ağırlığını koydu. 6-0’lık seri yakalan Trabzonspor 25-29 öne geçti. Yeşilgiresun Belediyespor’u top kayıplarına zorlayan rakip takım soyunma odasına 31-36 önde gitti. İlk yarıda 12 3’lük deneyen ev sahibi ekip bunlardan sadece ikisinde isabet sağladı.

Devreye iyi başlayan ev sahibi ekip İvanov ile 5 sayı buldu 23'üncü dakikada skoru 36-36’ya getirdi. Gill ile 4 sayı daha bulan Yeşilgiresun 25'inci dakika geçilirken 40-38 üstünlüğü yakaladı. Erol Can’ın üçlüğüyle Trabzonspor 40-43 öne geçti. Ev sahibi ekip Ledo’nun üçlüğüyle son bir dakikaya 47-45 önde girdi, periyodu da 47-46 önde tamamladı.

Final periyodu Erol Can’ın üçlüğüyle başladı: 47-49. 31.36’da kazanılan teknik faulün ardından Armstead ve Ledo’nun basketleriyle skor 55-49’a geldi. 34’üncü dakikaya girilirken Kadji ve Green ile sayılar bulan Trabzonspor skoru 57-56’ya getirdi. 37'nci dakikada Trabzonspor 60-62 öne geçti. Son bir dakikaya 68-68 ile girildi. Stefan Tyler ile Armstead’ın karşılıkla basketleriyle maçın son 5 saniyesine 70-70 girildi. Rakip takımın atağından sonuç gelmeyince maç uzatmaya gitti.

Anton’un üçlüğüne Doğuş cevap verdi ve uzatmanın üçüncü dakikası 77-74 ile geçildi. Jamaal Wright üçlükle karşıladı, bir kez daha beraberlik: 77-77. Son 6.6 saniyeye girilirken Armstead ile serbest atıştan sayılar bulan ev sahibi ekip skoru 80-79’a getirdi. Yeşilgiresun’un taktik faulünün ardından serbest sayı çizgisine geçen Green, atışlardan birinden yararlandı, ardından İvanov’a faul yaptı ve 5 faulle oyun dışı kaldı: 80-80. İvanov atışlardan birini baskete çevirdi, Trabzonspor kalan sürede basket bulamadı ve Karadeniz derbisini 81-80 Yeşilgiresun Belediyespor kazandı.

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