Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor: 106-86

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, Trabzonspor’u 106-86 yendi. Yeşilgiresun’da Boynton 31 sayı, Rashad 24 ve Williams 19 sayı 13 ribauntla double double yaparak galibiyete katkı sağladı.

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Ozan Çakar (xxx), Halit Can Cihan (xxx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad (xxx) 24, Boynton (xxx) 31, Leon Harun, Enes Berkay (xx) 6, Nikolov, Hosley (xx) 5, Dusan (xx) 6, Marinkovic (x) 8, Williams (xxxx) 19, Erkan (xx) 7

TRABZONSPOR: Burak, Heslip (xxx)20, Sarunas (xx) 12, Harris (xxx) 14, Eldridge (x) 5, Alper, Opekba (xx) 14, Green (xxx) 21, Ozan, Bora Hun

1.PERİYOT: 28-22

DEVRE: 52-3-43

3.PERİYOT: 74-64

5 FAUL: 39.47 Eldridge (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, Trabzonspor’u 106-86 yendi. Yeşilgiresun’da Boynton 31 sayı, Rashad 24 ve Williams 19 sayı 13 ribauntla double double yaparak galibiyete katkı sağladı. Trabzonspor’da ise Green 21 sayı, Heslip 20 sayı, Obekpa ve Harris 14’er sayı, Sarunas da 12 sayı ile oynadı.

Maç karışılıklı basketlerle başlasa da Yeşilgiresun Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve ilk 3 dakikayı 8-4 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren ve pota altını iyi kullanan ev sahibi ekip yakaladığı 8-0’lık seri ile 4’üncü dakikaya 12-4 önde girdi. Trabzonspor uzun aradan sonra Green ile sayı bulsa da 5’inci dakikayı 16-9 geride kapattı. İyi oyununu sürdüren Yeşilgiresun, Trabzonspor’a farkı kapatma şansı tanımadı ve periyodu 28-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor 13’üncü dakikayı 36-28 önde geçti. Önce Rashad sonra da Enes’in smacıyla 14’üncü dakikaya girilirken fark çift hanelere (41-28) çıktı. 16’ncı dakikaya girilirken üst üste Heslip ile iki üçlük bulan Trabzonspor farkı 6’ya kadar indirdi: 42-36. Son bir dakikaya da 48-40 önde giren ev sahibi ekip devre arasına da 52-43 önde girdi.

Üçüncü periyoda Trabzonspor iyi başladı ve bulduğu basketlerle farkı 5’e indirdi (52-47). Wiliams ile ev sahibi takım ilk basketi, ardından da Boynton ile ilk üçlüğü buldu: 57-49. Toparlan ev sahibi ekip Boyton ile bulduğu basketle 24’üncü dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 62-51. 25’inci dakika 64-62 ile geçildi. Trabzonspor’da Harris farkı 8’e indirdi: (64-56). Periyodun bitmesine 1 dakika kala Boynton üçlükle farkı 12’ye çıkardı, 72-60. Üçüncü periyot da 74-64 sona erdi.

Final periyodu Yeşilgiresun’da Boynton’un üçlüğüyle başladı. 32’nci dakika geçilirken Obekpa üst üste bulduğu basketlerle farkı 11 sayıya indirdi: 79-68. 35’inci dakikada Yeşilgiresun’da Darrel Williams smaçla farkı 15’e çıkardı: 83-68. Rashad ve Boynton ile üçlüklerle farkı açan Yeşilgiresun son iki dakikaya 94-76 önde girdi. Erkan Yılmaz ile 100 sayı barajını geçti: 101-83. Son dakikalarda da etkili olan Yeşilgiresun Belediyespor, Trabzonspor’u 106-86 yendi.