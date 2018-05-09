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Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka: 71-96

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () SALON: 19 Eylül HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Fatih Arslanoğlu (xxx), Özge Şentürk (xxx) YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (x) 2, Boynton (xx) 9, Buford (xx) 12, Leon Harun (xxx) 11, Enes Berkay (x)...

Yeşilgiresun Belediyespor - Darüşşafaka: 71-96

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

SALON: 19 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Fatih Arslanoğlu (xxx), Özge Şentürk (xxx)
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (x) 2, Boynton (xx) 9, Buford (xx) 12, Leon Harun (xxx) 11, Enes Berkay (x) 2, Dusan (x) 2, Dragicevic (x) 4, Williams (xx) 12, Jefferson (xxx) 17
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Justin Kidd (xx) 7, Wilbekin (xx) 7, Kartal (xx) 8, Emircan (x) 5, Cummings (xxx) 18, Okben (x) 7, Doğuş (x) 2, Furkan (xx) 7, Sant Roos (xxx) 14, Johnson (xxx) 15, Eric (xx) 6
1'İNCİ PERİYOT: 16-31
İLK YARI: 35-59
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, kendi sahasında Darüşşafaka Basketbol’a 96-71 yenildi. Darüşşafaka’da bütün oyuncular sayı bulurken Cummings 18, Johnson 15, Sant Roos 14 sayıyla oynadı. Yeşilgiresun Belediyespor’da ise Jefferson 17 sayı, Williams ve Buford 12’şer sayı, Leon Harun ise 11 sayı kaydetti.
Maça iyi başlayan ancak dış atışları kaçıran Yeşilgiresun Belediyespor 10-0’lık seri verdi ve ilk 3,5 dakikada 13-4 geride tamamladı. Darüşşafaka iyi oyununu devam ettirdi ve 4.16’da farkı 11 sayıya (6-17) çıkardı. Üst üste basket bulan Darüşşafaka 6’ncı dakikada Wilbekin’in basketiyle farkı 17 sayıya (6-23) kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan ev sahibi ekip 6-0’lık seri ile farkı 11’e (12-23) indirdi. Ancak iyi oyununu sürdüren Darüşşafaka farkın kapanmasına izin vermedi ve periyodu 15 sayı önde bitirdi: 16-31.
İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka 15’inci dakikaya da Cummings’in basketiyle 19 sayı (25-44) farkla girdi. Bu periyotta son 2.20’ye girilirken Doğuş turnike ile farkı 22 sayıya çıkardı: 31-53. Johnson üst üste bulduğu 5 sayıyla farkı daha da açtı ve 27 sayıya getirdi: 31-58. Darüşşafaka devreye de 59-35 önde girdi. Ev sahibi ekip bu devrede 0/6 üçlükle oynadı.
İki takım da devreye top kayıplarıyla başladı ve ilk iki dakika sayı gelmedi. Maçtaki sessizliği Johnson’un, devamında da ev sahibi ekipte Jefferson’un karşılıklı basketleri bozdu. Yeşilgiresun Belediyespor ilk üçlüğünü 24’üncü dakikaya girilirken Boynton ile buldu: 42-65. Oyunda üstünlüğünü devam ettiren Darüşşafaka periyodu da 76-50 önde bitirdi.
Final periyoduna iyi başlayan Yeşligiresun, Williams ve Leon Harun ile iki üçlük bulunca (58-79) Davit Blatt mola aldı. Son 4 dakika geçilirken Leon Harun attığı üçlükle farkı uzun süreden sonra 20 sayının altına indirdi: 67-85. Farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka baştan sona üstün götürdüğü maçı da 96-71 kazandı.

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