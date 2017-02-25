Yeşilgiresun Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 62-82

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Ersan Ergüler (xx), Önder Yılmaz (xx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (x)3, Ricardo Ledo (xxx)19, Ömer, Enes Berkay (xx)8, Emircan (xx)6, Metin (x)3, Doğuş (x)2, Anthony Gill (xxx)18, İvanov (x)3

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan (x)2, Earl Clark (xxx)21, Şafak, Erkan (x)6, Stimac (xxx)9, Thompson (xx)11, Michael Roll (xx)9, Sertaç (xx)2, DJ Strawberry (xxx)14, Kenan (x)3, Kyle Weems (x)5, İlkan

1.PERİYOT: 16-24

İLK YARI: 34-41

3.PERİYOT: 51-60

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi Bilyoner.com Liginde Beşiktaş Sompo Japan, Yeşilgiresun Belediyespor’u evinde 82-62 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 21 sayı 9 ribauntla maçın yıldızı oldu, DJ Strawberry 14, Thompson 11 sayıyla oynadı. Stimac ise 9 sayı 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi Yeşilgiresun’da Ricardo Ledo 19, Anthony Gill ise 18 sayıyla oynadı.

Maça iki takımda karşılıkla basketlerle başladı ve ilk 2.30, 6-5 Yeşilgiresun Belediyespor’un üstünlüğüyle geçildi. Maça ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan ilk yarım çeyreği 8-12 önde tamamladı. 7-0’lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, skoru 8-17’ye getirdi. İyi oyununu sürdüren konuk takım ilk periyodu da 16-24 önde kapattı. Bu çeyrekte Gill ve Clark 7’şer sayıyla oynadı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 13.50’de farkı 10 sayıya (21-31) çıkardı. 17. dakikada 28-35’lik skorla geçilirken son dakikaya 31-39 ile girildi. Ledo’nun üçlüğü farkı 5’e indirse de Sertaç Şanlı bu periyodun skorunu belirledi: 24-41.

22. dakika geçilirken Yeşilgiresun Belediyespor farkı 4’e (37-41) indirse de Clark ve Muratcan farkı yeniden 9 sayıya (37-46) çıkardı. 24. dakikada Beşiktaş Sompo Japan, yeniden farkı çift hanelere taşıdı: 39-49. 26.27’de Ledo farkı önce 8 sayıya (45-53), sonra da 4 sayıya (49-53) indirdi. Yeşilgiresun bu dakikada Ledo ile 7-0’lık bir seri de yakaladı. Clark üçlükle seriye son verdi. Üçüncü periyodun son 1 dakikası 51-58 ile geçildi, final periyoduna da 51-60 ile girildi.

Final periyoduna ev sahibi ekip Armstead’ın basketiyle başladı: 53-60.Beşiktaş Sompo Japan, 32. dakikada Erkan Veyseloğlu ve DJ Strawberry ile farkı 13’e çıkardı: 53-66. Kenan Sipahi 35. dakikaya girilirken attığı üçlükle 58-73’e getirdi. Oyuna iyice ağırlığını koyan ve rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, 36. dakika geçilirken Stimac farkı 18’e çıkardı. 60-78. Bu dakikadan sonra iki takımda süre almayan oyunculara yer verdi ve maçı da Beşiktaş Sompo Japan 20 sayı farkla kazandı: 82-62.



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