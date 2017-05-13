Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit: 77-88

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Serhat Büker (xx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead x, Ricardo Ledo (xxx) 40, Ömer Utku, Samet, Emircan (xxx) 10, Metin (x) 2, Doğuş (x) 6, Tansu 2, Anthony Gill (xxx) 12, Efe Beşok, Dejan İvanov (x) 5

BANVİT: Edo Muric (xx) 7, Damian Kulig (xx) 11, Emir (x) 4, Orelik (xxx) 13, Erkin, Metehan 2, Gasper Vidmar (xx) 8, Jeremy (xxx) 13, Furkan (xxx) 19, Theodore (xxx) 11

1.PERİYOT: 24-23

DEVRE: 41-52

3.PERİYOT: 65-67



Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan ligin son maçında Banvit, Yeşilgiresun Belediyespor’u 88 - 77 yendi. Yeşilgiresun’da 40 sayı atan Ricardo Ledo maçın yıldızı olurken, Gill 12, Emircan ise 10 sayı 7 ribaunt ile oynadı. Banvit’te Furkan 19, Orelik ve Jeremy 13’er sayı, Kulig 11 sayı, Theodore 11 sayı 10 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.

Maça iki takım da top kayıpları ile başladı. Ancak 2’nci dakika geçilirken Ledo attığı 3’lükle sessizliği bozdu. Basketin ardından toparlanan Banvit Vidmar, Jeremy ve Theodore ile bulduğu basketlere skoru 3-7’ye taşıdı. 5. dakika geçilirken Ledo attığı üçlükle skoru 10-12’ye taşıdı. Ev sahibi ekibin top kayıplarını iyi değerlendiren Banvit farkı 7’ye çıkardı: 12-19. Bu dakikadan sonra üst üste 4 üçlük atan Ledo farkı bir sayıya indirdi (18-19). Periyodun bitmesine saniyeler kala Doğuş’un çok uzaklardan attığı basketle Yeşilgiresun periyodu 24-23 önde bitirdi.

İkinci periyot İvanov’un üçlüğüyle başladı ve Yeşilgiresun yakaladığı 9-0’lık seri skoru 27-23’e getirdi. Ev sahibi ekipte Ledo, Banvit’te Muriç, Kulig ve Furkan ile basketler buldu ve 14.29’da skora 32-32 eşitlik getirdi. 16.31’de skoru İvanov 41-38’e taşıdı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve rakibini hata yapmaya zorlayan Banvit’te Furkan, Jeremy ve Theodore buldukları sayılarla 14-0’lık seri yakaladı (41-52), periyot da böyle sona erdi.

Devre, ev sahibi ekipte Ledo, Banvit’te Orelik ve Jeremy’in sayılarla başladı. 25. dakikaya girilirken Vidmar ve Theodore ile basketler bulan Banvit, farkı 13 sayıya taşıdı: 50-63. Son iki dakikaya Banvit farkın kapanmasına izin vermedi ve skoru 57-67’de tuttu. Ancak hataları aza indiren ev sahibi ekip Gill, Ledo ve Tansu ile 10-0’lık seri yakaladı ve son periyoda iki sayı farkla girildi.

Final periyodu Furkan’ın basketiyle başladı. Yeşilgiresun Belediyespor çok top kaybı yapınca 34.30’da fark yeniden çift haneli sayılara çıktı: 65-75. Son 5 dakikaya girilirken Furkan ve Kulig, rakip oyuncuların hatalarını iyi değerlendirdi ve farkı 14 sayıya çıkardı: 67-81. Yeşilgiresun’da Ledo attığı basketle maçtaki 40’ıncı sayısına ulaştı ve kenara geldi: 72-84. Yeşilgiresun son üç dakikaya girilirken süre almayan gençlere yer verdi. İki takım da bu dakikadan sonra fazla sayı üretemedi ve maçı da 88-77’lik skorla Banvit kazandı.

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