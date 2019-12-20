Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi

İSTANBUL,() -

Futbol dünyasının yıldızları Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsullerini satın alarak lösemili çocuklara destek oldu.

LÖSEV tarafından Seferihisar'da kurulan Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsulleri lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere futbol dünyasının yıldızları tarafından satın alındı. Vakfa destek olan Milli Takım ve Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal önderliğinde hareteke geçen spor ve iş dünyasından isimler çocuklar için destek yağdırdı. Mehmet Topal'ın yanı sıra Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Umut Nayir ve Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Batur Altıparmak, Ebru Erbaş, Gökçe Sürmeli, Şayna Kaynar, Songül Durur Zevzir, Mert Nayır ve Özlem Dolu ilk mahsül olan 2 ton mandalinaları satın alarak farklı kurumlara gönderdi.

ZUHAL ÖN: FARKINDALIK YARATMAK KONUSUNDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Satın aldıkları mandalinaları; huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farklı kurumlara dağıtılırken, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön destekçilere teşekkür etti. Zuhal Ön yaptığı açıklamada, LÖSEV'in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını ve LÖSEV Seferihisar Çiftliğinde yetiştirilen tarım ilaçsız, gazsız, kimyasal katkısız, parafinsiz doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını dilediklerini ifade etti.