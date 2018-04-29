Yeşil Bursa - Tire 1922 Spor: 0-3

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Serdar Soydan (xx), Abdülhamit Söyler (xx)

YEŞİL BURSA: Murat Pelit (xxx), Ogün Bayrak (x), Ömer Çoban (xx), Kadir Turhan (xx), Berke Sağkan (x) (Dk. 77 Ekrem Çalışanlar x), Hakan Yavuz (xx), Doğan Ateş (x), İbrahim Ethem Sevinç (x), Enes Çavuş (x) (Dk. 58 Adem Acar x), Berat Jonathan Ustabaşı (x), Mustafa Emre Can (x)

TİRE 1922 SPOR: Fatih Gülmez (xx), Ufuk Arslan (xx), Hasan Akdemir (xxx), Mümin Talip Pazarlı (xx), Ersin Aslantoğ (xx), Nihat Yılmaz (xx) (Dk. 77 Cemal Şener x), Kemal Samet Özen (xx) (Dk. 67 Furkan Tuşik x), Erdinç Karakaş (xx), Sefa Durmuş (xx) (Dk. 58 Güner Okay x), Sergen Yakupçebioğlu (xxx), Gökhan Erdöl (xx)

GOLLER: Dk. 27, 29 Sergen Yakupçebioğlu, Dk. 73 Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)

SARI KARTLAR: Doğan Ateş, Ogün Bayrak (Yeşil Bursa), Nihat Yılmaz (Tire 1922 Spor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Ogün Bayrak (Yeşil Bursa), Dk. 82 Mümin Talip Pazarlı (Tire 1922 Spor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 33’üncü hafta mücadelesinde Tire 1922 Spor, deplasmanda karşılaştığı Yeşil Bursa’yı 3 - 0 yenerek Play-off iddiasını sürdürdü. İlk yarıda 2 dakika 2 gol kaydeden Sergen Yakupçebioğlu ile rahatlayan konuk ekipte skoru belirleyen gol ise ikinci yarıda Gökhan Erdöl’un ayağından geldi. Karşılaşmada Yeşil Bursa kaleci Murat Pelit’in kurtarışları farkı önlemeye yetmezken, son 10 dakikaya girilirken iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilimde Ogün Bayrak ve Mümin Talip Pazarlı kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Topla birlikte ceza sahasına yönelen Gökhan Erdöl kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Murat üzerine gelen topu çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

27’nci dakikada Tire 1922 Spor golü buldu. Nihat Yılmaz, Yeşil Bursa savunmasından kaptığı topta pasını bekletmeden Sergen Yakupçebioğlu’na aktardı. Soldan ceza sahasına giren tecrübeli oyuncu, çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

29’uncu dakikada bir kez daha etkili gelen Tire 1922 Spor’da sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sergen Yakupçebioğlu yaptığı kafa vuruşuyla uzak kale direğinin yanından topu filelere gönderdi: 0-2.

42’nci dakikada hızlı atağa çıkan konuk ekipte Gökhan Erdöl’den duvar pası alan Seda Durmuş gelişine vurdu ancak top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

43’üncü dakikada çalımlarla rakip kaleye doğru yönelen Berat Jonathan Ustabaşı, ceza yayının gerisinden vuruşunu yaparken top farklı bir şekilde auta çıktı.

52’nci dakikada savunmanın hatası sonrası topla buluşan Gökhan Erdöl bir anda kaleci Murat ile karşı karşıya kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan Gökhan’ın şutunda kaleci Murat ise kurtarışıyla gole izin vermedi.

56’ncı dakikada konuk ekip mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içerisinde Sergen’in pasıyla topla buluşan Nihat Yılmaz, altıpas çizgisine yakın noktadan vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

59’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Gökhan’ın pasıyla topla buluşan Güner Okay, kale ağzından vuruşunu yapmasına karşın top az farkla üstten dışarı yöneldi.

61’inci dakikada Yeşil Bursa gole yaklaştı. Uzun topta pozisyon yakalayan ev sahibi ekipte Berat Jonathan Ustabaşı ceza sahası dışında topa yetişerek aşırtma vuruşunu yaptı. Ancak kaleciyi de geçen top üst direğe de çarpıp dışarı çıktı.

71’inci dakikada ceza sahası içerisinden Gökhan Erdöl’ün plasa vuruşunda kaleciyi de geçen topa Berke Sağkan çizgi üzerinde kafayla müdahalesiyle golü önledi.

73’üncü dakikada konuk ekip farkı 3’e çıkardı. O ana kadar birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Gökhan Erdöl, ceza sahası içerisinde çıkarılan pasta boş kalırken dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelere yuvarladı: 0-3

82’nci dakikada saha karıştı. İkili mücadele sonrasında Ogün Bayrak hakemden sarı kart gördü. Akabinde çıkan gerginlik sonucunda hakem Raşit Yorgancılar, aralarında tansiyon yükselen Ogün Bayrak’a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartına başvururken, konuk ekipten Mümin Talip Pazarlı’yı da kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Karşılaşma konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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