Yeşil Bursa Rallisi'nin yarışçıları, Bursalıları büyüledi

Gürkan DURAL/BURSA,()

43'üncü Yeşil Bursa Rallisi'ndeki yarışçılar, Atış Yapı Seyirci Özel Etabı'nda Bursalılara gösteriler sundu.

43'üncü Yeşil Bursa Rallisi'nin ilk gününde Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından yarışçılar, Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen Atış Yapı Seyirci Özel Etabı'nda yeniden buluştu. Bursalılara özel gösteriler gerçekleştiren yarışçılar, yoğun ilgi topladı. Özellikle ilk günü lider götüren Yağız Avcı ve Onur Vatansever, Bursalılardan en çok ilgiyi gören yarışçılar arasında olurken, etkinlik de özel etap öncesinde çeşitli etkinlikler de yapıldı. Bursalı otomobil tutkunları da özellikle gösteri araçlarıyla hatıra fotoğrafları çektirirken, etap anlarında ise cep telefonlarına sarılarak bu özel anları kaydetti.

Yarışçılar daha sonra araçlarının bakımı ve ikmallerini gerçekleştirmek üzere alandan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gösteriden detaylar

-Seyircilerden detaylar