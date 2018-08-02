Yeşil Bursa Rallisi'nin heyecanı yarın başlıyor

BURSA,() - 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü yarışı olan ve bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Yeşil Bursa Rallisi'nde sembolik start yarın verlicek.

Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alan ve bu yıl 43'üncüsü organize edilecek Yeşil Bursa Rallisi, Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek. Yarın, Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünde saat 20:00'de verilecek sembolik start ile başlayacak olan Yeşil Bursa Rallisi, 5 Ağustaos pazar günü sona erecek.

SERVİS ALANI TİMSAH ARENA’DA

Orhaneli Keles bölgesindeki 105,57 Km'si özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 Km olan asfalt zeminli parkurda koşulacak rallinin ilk günü 4 Ağustos cumartesi günü saat 11:00'den itibaren Timsah Arena‘da yer alan servis alanından başlayacak. Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı saat 16:35’ten itibaren Yunuseli Havaalanı‘ndaki Atış Yapı Seyirci Özel Etabı olacak. Apexmasters drift pilotları da seyirci etabı öncesinde Bursalı sporseverler ile buluşarak unutulmaz anlar yaşatacaklar. Seyirci özel etabının ardından rallinin ilk günü Timsah Arena’da yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.

KLASİKLER DE YARIŞACAK

5 Ağustos pazar sabahı 09:00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekleyecek. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17:00'den itibaren sona erecek.

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