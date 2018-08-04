Yeşil Bursa Rallisi'nde talihsiz kaza

Gürkan DURAL/BURSA,()

43'üncü Yeşil Bursa Rallisi'nde bir araç virajı alamadığı için yoldan çıktı. Yan yatan araç Bursalı sporseverlerin müdahaleleriyle yola döndürülse de yarışa devam edemedi.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 43'üncü kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'nde yarışlar başladı. Yarışın ilk gününde Nilüfer etabında ise talihsiz bir kaza yaşandı. Seyirci noktasının bulunduğu yerin üst kısmında İrfan Tatlıcılar ve Güray Akgün adına kayıtlı 44 numaralı K4 sınıfı araç, virajı alamayınca kenardaki çukura düşerek yan yattı. Bursalı sporseverler de derhal aracın başına gelerek yardımda bulunurken, yan yatan aracın yeniden yola girmesi sağlandı. Ancak ekip, araçla 20 metre daha ilerledikten sonra yaşanan sorun nedeniyle yarışa devam edemedi. Yarış ise aracın etrafında da güvenlik önlemleri alınarak devam etti. Kazada yaralanan olmadı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza sonrası kurtarma çalışmaları

-Kazadan sonra yarıştan çekilme anıları

