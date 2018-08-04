Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

Gürkan DURAL/BURSA,()

43'üncü Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk gün geride kalırken Yağız Avcı-Onur Vatansever ikilisi yarışı önde götürdü.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 43'üncü kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk gün geride kaldı. İlk günün sonunda zirvede ise Yağız Avcı-Onur Vatansever yer aldı. Avcı-Vatansever ikilisi, Ford Fiesta R5 ile 28:32.9'luk bir derece elde ederken en yakın rakibinin 15.2 saniye önünde ilk günü tamamladı. İkinci sırada 28:48.1'lik derecesiyle Ford Fiesta R5 ile yarışan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi bulunurken, üçüncü basamakta ise 28:49.6'lık derecesiyle Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi yer aldı. 2 çeker klasmanında Fiat Egea ile yarışan Fatih Kara-Bilge Ayan ikilisi 30:36.8'lik süresiyle birinci olurken, klasik otomobillerde Historic Klasmanı'nda Murat 131 ile yarışan Levent Gür-Oytun Albayrak ikilisi de, 34:46.2'lik süresiyle günü birinci olarak noktaladı.

YARIN SONA ERECEK

Yarın sabah 09:00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak Ahmet Burkay-2, Downtown-2 ve BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17:00'den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.

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