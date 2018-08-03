Yeşil Bursa Rallisi heyecanı başladı

Gürkan DURAL / BURSA () - 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü yarışı olan ve bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Yeşil Bursa Rallisi'nde sembolik olarak start alındı.

Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alan ve bu yıl 43'üncüsü organize edilen Yeşil Bursa Rallisi'nin sembolik startı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden alındı. Atış Yapı ve Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan yarışlar öncesi gerçekleştirilen sembolik start öncesine Folklör Derneği ve Kılıç Kalkan gösterileri renk katarken, Bursalıların ise araçlara yoğun ilgisi vardı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi aracıyla birlikte starttan geçerken, daha sonra startı verdi.

"BOSSEK YILLARDIR DUYARLILIĞINI GÖSTERİYOR"

Başkan Bozbey, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada Yeşil Bursa Rallisi'nin yıllardır süre geldiğine işaret ederek, "Nilüfer Belediyesi olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmanın gururu içerisindeyiz. Yeşil Bursa Rallisi, sadece Bursa'da değil Türkiye'de de çok önemli bir yere sahip olan bir ralli. Konum ve güzergahları itibariyle örnek bir ralli pistlerine sahip bir kentteyiz. BOSSEK yıllardır duyarlılığını gösteriyor ve bu konudaki öncülüğünü yapıyor. Önemli olan burada rekabet içerisinde dostça bu yarışı sürdürmek ve sonunda kazasız belasız bitirmek" dedi.

HEYECAN FIRTINASI YAŞANACAK

Orhaneli - Keles bölgesindeki 105,57 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 Km olan asfalt zeminli parkurda yarışılacak rallinin ilk günü yarın saat 11.00'den itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yer alan servis alanından başlayacak. Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı saat 16.35'ten itibaren Yunuseli Havaalanı'ndaki Atış Yapı Seyirci Özel Etabı olacak. Apexmasters drift pilotları da seyirci etabı öncesinde Bursalı sporseverler ile buluşarak unutulmaz anlar yaşatacak. Seyirci özel etabının ardından rallinin ilk günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.

PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Yarışın ikinci gününde direksiyon başına geçecek ekipleri zorlu bir mücadele bekliyor olacak. 5 Ağustos Pazar sabahı 09.00’dan itibaren devam edecek ralli de Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etaplarının ardından servise girecek olan ekipler, son olarak Ahmet Burkay-2, Downtown-2 ve BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17.00′den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sembolik start öncesi detaylar

- Mustafa Bozbey'in görüşleri

- Folklör ekibinin gösterileri

- Sembolik starttan detaylar

- Vatandaşların araçlara ilgisi