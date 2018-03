Yeşil Bursa - Pazarspor: 0-2

Gürkan DURAL/BURSA,()

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xx), Kadir Turhan (x), Ömer Çoban (xx), Berke Sağkan (x), Ömer Gür (x) (Dk. 69 Ogün Bayrak x), Yücel Yıldırım (x) (Dk. 64 Adem Acar x), Hakan Yavuz (xx), Tuncay Öndel (xx), Mustafa Emre Can (x), Ozan Karabacak (xx), Berat Jonathan Ustabaşı (xx) (Dk. 83 Enes Çavuş ?)

PAZARSPOR: Salih Şenbaş (xxx), Egemen Zengin (xxx), Mert Özmen (xx), Taha Batuhan Yayıkcı (xxx), Emrecan Afacanoğlu (xx), Maksut Birben (x) (Dk. 52 Altan Aksoy x), Mehmet Mert Özkaptan (xxx), Oğuzhan Birben (xx) (Dk. 46 Mehmet Aytemiz x), Sinan Yazıcı (xx), Turgay An (xx) (Dk. 74 Muhammed Emin Balcılar x), Cihad Ateş (xxx)

SARI KARTLAR: Mustafa Emre Can, Ozan Karabacak, Hakan Yavuz, Kadir Turhan (Yeşil Bursa), Sinan Yazıcı (Pazarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa)

GOLLER: Dk. 31 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90 Cihad Ateş (Pen.) (Pazarspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 27’nci hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren Yeşil Bursa, sahasında Pazarspor’u ağırladı.

Konuk ekip, her iki yarıda bulduğu golle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. 31’inci dakikada kullanılan korner vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla Taha Batuhan Yayıkcı, topu filelere gönderdi. Maçın son anlarında ise penaltı kazanan Pazarspor’da topun başına geçen Cihad Ateş attığı golle maçın skorunu belirledi. Karşılaşmada Yeşil Bursa’dan Mustafa Emre Can, 88’inci dakikada rakibe yaptığı müdahale sonrası gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Yeşil Bursa 16 puanda kalırken, Pazarspor ise puanını 47’ye yükseltti.

FOTOĞRAFLI