Yeşil Bursa - Muğlaspor: 0-2

Gürkan DURAL / BURSA, ()STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xx), Aydın Şengül (xxx), Ozan Andaç Göral (xxx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xx), İbrahim Ethem Sevinç (x), Ömer Çoban (xx), Kadir Turhan (x), Berke Sağkan (xx), Hakan Yavuz (xx), Doğan Ateş (x) (Dk. 85 Mustafa Emre Can ?), Tuncay Öndel (x) (Dk. 75 Ogün Bayrak x), Ozan Karabacak (xx), Fatih Şen (xx), Güngör Kaya (x) (Dk. 46 Tugay Meşekoparan x)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xxx), Yasin Öztop (xxx), Ömerül Faruk İşler (xx), Osman Bodur (xx), Fırat Hekimoğlu (xx), Sergen Çelik (xx) (Dk. 63 Ali Koçak x), Yağız Rüştü Aktaş (xx), Ender Acar (xxx), Nizamettin Emirhan Kılıç (xxx), Melik Yeğin (xxx) (Dk. 69 Berkat Yüksel x), Emre Gemici (xxx) (Dk. 78 Sami İzcican x)

GOLLER: Dk. 50 Melik Yeğin, Dk. 70 Emre Gemici (Muğlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Kadir Turhan (Yeşil Bursa)

SARI KARTLAR: Tugay Meşekoparan, Hakan Yavuz (Yeşil Bursa)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 25’inci hafta mücadelesinde Yeşil Bursa, Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde Muğlaspor’u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Muğlaspor ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Muğlaspor puanını 31’e yükselterek kritik bir galibiyet alırken, Yeşil Bursa ise 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını azalttı.

1’inci dakikada Ender Acar’ın kaleye uzak noktada kazanılan serbest vuruştan içeriye gönderdiği topa Osman Bodur yetişemeyince konuk ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

4’üncü dakikada Muğlaspor yine etkili geldi. Ceza sahası içerisine gönderilen topa kale önünde Emre Gemici vurdu, kaleci Ömürcan Çavuşoğlu son andaki refleksiyle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

7’nci dakikada Muğlaspor’dan Melik Yeğin hızla girdiği ceza sahasında yan çizgiden topu dışarıya doğru çıkardı. Nizamettin Emirhan Kılıç ise penaltı noktasının birazdan gerisinden müsait durumda vuruşunu yapsa da top az farkla dışarı çıktı.

45’inci dakikada Yeşil Bursa gole yaklaştı. Sol çizgiden topla birlikte kaleye yönelen Ozan Karabacak, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu Güngör Kaya tamamlamak istedi, ancak savunma müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+3’üncü dakikada Muğlaspor tehlikeli geldi. Yeşil Bursa’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırırken, topu alan Ender Acar sahanın büyük bir bölümünü tek başına kat ederek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyonda yaptığı vuruşta ise kaleci Ömürcan Çavuşoğlu kurtarışıyla mutlak golü önledi.

47’nci dakikada Ozan Karabacak, ceza sahası içerisinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalırken vuruşunu yaptı, ancak kaleci Barış Başkan son andaki müdahalesiyle topu kornere çeldi.

50’nci dakikada Muğlaspor öne geçti. Savunmadan aldığı topla sağ kanattan hızla ilerleyen Nizamettin Emirhan Kılıç, ceza sahasına yaklaşırken pasını Melik Yeğin’e çıkardı. Melik de pasını yeniden Nizamettin’e çıkarırken bu oyuncunun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu ise tamamlayan Melik Yeğin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

60’ıncı dakikada hızla hücuma kalkan Ender Acar’ı arkadan çekerek düşüren Kadir Turhan kırmızı kart gördü. Yeşil Bursa, bu dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.

67’nci dakikada Ender Acar sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, ancak Ömer Çoban savunmada son anda müdahalesiyle topu yumuşatırken, meşin yuvarlağı kaleci Ömürcan Çavuşoğlu kontrol etti.

70’inci dakikada Muğlaspor ikinci golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içerisinde Emre Gemici vuruşunu yaparken, top kaleci Ömürcan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

77’nci dakikada Melik Yeğin sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden vurdu, kaleci Ömürcan’ı da geçen top uzak kale direğinin hemen yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma Muğlaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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