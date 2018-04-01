Yeşil Bursa - Kayseri Erciyesspor: 5-3

Gürkan DURAL/BURSA,()

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Soner Akgün (xx), Halil Altun (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (x) (Dk. 54 Hüseyin Durgut xx), Kadir Turhan (x), Ömer Çoban (x), İbrahim Ethem Sevinç (x), Berke Sağkan (xx), Tuncay Öndel (x), Hakan Yavuz (xx), Fatih Şen (x), Mustafa Emre Can (xx) (Dk. 52 Adem Acar xxx), Ozan Karabacak (x) (Dk. 46 Güngör Kaya xx), Berat Jonathan Ustabaşı (xxx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen Zan (xx), Halil Karataş (xx), Yiğit Değirmenci (xx), Yusuf Yücel (xx), Emre Duvar (xx), Selim Başev (x), Burak Türkmen (xx), Furkan Ulus (x) (Dk. 69 Osman Türkmen x), Kürşat Yurdagül (x) (Dk. 60 Göktuğ Berathan Şeker x), İzzet Karagül (xx) (Dk. 74 Batuhan Taştan x), Seyfettin Yesügey (xx)

SARI KARTLAR: Berke Sağkan (Yeşil Bursa)

GOLLER: Dk. 42, Dk. 64 Berat Jonathan Ustabaşı, Dk. 61 Adem Acar, Dk. 88, Dk. 89 Tuncay Öndel (Yeşil Bursa), Dk. 19 İzzet Karagül, Dk. 33 Burak Türkmen, Dk. 48 Seyfettin Yesügey (Kayseri Erciyesspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 29’uncu hafta maçında Yeşil Bursa, sahasında Kayseri Erciyesspor’u ağırladı. Gol düellosu içerisinde geçen maçta ikinci yarının hemen başında 3-1 geriye düşen yeşil beyazlı ekip, daha sonra bulduğu 4 gol ile sahadan 5-3’lük galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Yeşil Bursa’da Berat Jonathan Ustabaşı kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alperen Zan topu kornere çeldi.

5’inci dakikada Yeşil Bursa bir kez daha gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Mustafa Emre Can, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu yaptı. Ancak kaleye süzülen top üst direkten oyun alanına geri dönerken, daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

8’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozan Karacabak’ın yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin hemen yanından az farkla dışarı çıktı.

13’üncü dakikada sağ kanattan kale önüne doğru yönelen İbrahim Ethem Sevinç’in yan çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Alperen Zan topu kornere gönderdi.

16’ncı dakikada Berat Jonathan Ustabaşı, ceza sahası içerisinde aldığı arapası sonrası bekletmeden topa gelişine vurdu, yerden giden meşin yuvarlak kalecinin ayaklarına çarparak yumuşarken, savunma topu kornere gönderdi.

19’uncu dakikada Kayseri Erciyesspor golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında topa iyi yükselen İzzettin Karagül, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

33’üncü dakikada hızla atağa çıkan konuk ekipte sağ kanattan topla birlikte kaleye doğru yönelen Burak Türkmen, kaleci Volkan Tercan ile karşı karşıya kaldığında yerden vurdu. Volkan’ın müdahalesi yeterli olmazken, top filelerle buluştu: 0-2

42’nci dakikada Yeşil Bursa farkı bire indirdi. Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Emre Can pasını boştaki Berat Jonathan Ustabaşı’na aktardı. Berat da müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-2.

48’inci dakikada Kayseri Erciyesspor 3’üncü golü buldu. Ceza sahası içerisinde kaleciden golü tamamlayan Seyfettin Yesügey, attığı golle farkı ikiye çıkardı: 1-3.

58’inci dakikada Yeşil Bursa gole çok yaklaştı. Önce kale ağzında Güngör Kaya’nın vuruşunda top direkten oyun alanına dönerken, daha sonra pozisyon devamında yeniden atak geliştiren Yeşil Bursa’da bu kez Berat Jonathan Ustabaşı’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha direğe çarpıp oyun alanına döndü.

61’inci dakikada Yeşil Bursa farkı yeniden bire indirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Acar, sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşla kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu: 2-3.

64’üncü dakikada Yeşil Bursa eşitliği sağladı. Topla birlikte ceza sahasına yönelen Berat Jonathan Ustabaşı, kaleciyi önde yakalarken yaptığı aşırtma vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-3.

82’nci dakiadka Berat Jonathan Ustabaşı sağ kanattan içeriye girerek pasını içeriye aktardı. Topla buluşmak isteyen Adem Acar yerde kalırken, penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirirken, pozisyonun devamında yine topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Adem Acar vuruşunda ise bu kez kaleci Alperen’e takıldı.

83’üncü dakikada kaleci Alperen Zan ile karşı karşıya kalan Berat Jonathan Ustabaşı müsait pozisyonda topu üstten farklı bir şekilde dışarı gönderdi.

85’inci dakikada Yeşil Bursa’da Adem Acar, bir kez daha kaleci ile karşı karşıya kalırken vuruşunda Alperen yine gole izin vermedi.

88’inci dakikada Yeşil Bursa öne geçti. Berat Jonathan Ustabaşı, topla birlikte ceza sahasına içerisine sağ kanattan pasını içeriye doğru aktardı. Kale ağzındaki boş durumda bulunan Tuncay Öndel müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 4-3.

89’uncu dakikada Yeşil Bursa’da Tuncay Öndel bir kez daha sahneye çıktı. Topla birlikte ceza sahasına sağ kanattan giren Tuncay, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-3.

Karşılaşma Yeşil Bursa’nın 5-3’lük üstünlüğü ile sona erdi.

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