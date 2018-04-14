Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Yeşil Bursa - Erokspor: 0-1

Gürkan DURAL/BURSA,() STAT: Minareli Çavuş Tesisleri HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Kenan Özcan (xx), Akın Karabacak (xx) YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (x) - İbrahim Ethem Sevinç (xx), Kadir Turhan (xx), Ekrem Çalışanlar (xx), Mustafa Emre Can...

Yeşil Bursa - Erokspor: 0-1

Gürkan DURAL/BURSA,()

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri
HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Kenan Özcan (xx), Akın Karabacak (xx)
YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (x) - İbrahim Ethem Sevinç (xx), Kadir Turhan (xx), Ekrem Çalışanlar (xx), Mustafa Emre Can (xx), Ogün Bayrak (xx) (Dk. 82 Berke Sağkan x), Yücel Yıldırım (xx), Hakan Yavuz (xx), Tuncay Öndel (x) (Dk. 20 Ozan Karabacak x), Adem Acar (x), Berat Jonathan Ustabaşı (x) (Dk. 60 Doğan Ateş x)
EROKSPOR: Behram Zülaloğlu (xx) -  Muharrem Öner (xxx), Mertkan Güneysu (xx), Şeyhmus Abdulkadir Aksu (xx), Engin Berk Nebioğlu (xxx), Barış Güral (x) (Dk. 52 Adem Aydın x), Alper Karaman (xx), Safa Çağlar (xx),  Mert Somay (xx) (Dk. 85 Eray Pazar x), Aykut Emre Yakut (xx) (Dk. 72 Cihan Yıldız x), Cerem Talha Dinçer (xxx)
GOL: Dk. 35 Cerem Talha Dinçer (Erokspor)
SARI KARTLAR: Ekrem Çalışanlar (Yeşil Bursa) - Mertkan Güneysu, Aykut Emre Yakut (Erokspor)

TFF 3’üncü Lig 2'nci Grup'ta 31’inci hafta mücadelesinde Yeşil Bursa, Minareli Çavuş Tesisleri’nde Erokspor’u ağırladı. İlk yarıda Cerem Talha Dinçer’in bulduğu gol ile öne geçen Erokspor, bu üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

16’ncı dakikada gelişen Erokspor atağında Alper Karaman ceza yayının sağ çaprazdan vuruşunu yaparken, savunmaya da çarpan top az farkla kornere çıktı.
24’üncü dakikada Yeşil Bursa gole yaklaşırken, Berat Jonathan Ustabaşı topla birlikte ceza sahasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Berat’ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
35’inci dakikada Erokspor golü buldu. Ceza sahası içerisine topla birlikte yönelen Cerem Talha Dinçer, sağ çaprazda kaleci Volkan ile karşı karşıya kalırken düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
40’ıncı dakikada gelişen Yeşil Bursa atağında sağ kanattan gelen orta sonucu topla birlikte altıpas üzerinde buluşan Adem Acar, kontrolünün ardından dönerek vuruşunu yaptı. Ancak topu kalecinin üzerine nişanlayınca ev sahibi net bir fırsattan yararlanamadı.
59’uncu dakikada Yeşil Bursa etkili geldi. Mustafa Emre Can, ceza sahasına girerken sert vurdu, top üst direkten geri döndü.
Karşılaşma Erokspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314