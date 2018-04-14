Yeşil Bursa - Erokspor: 0-1

Gürkan DURAL/BURSA,()

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Kenan Özcan (xx), Akın Karabacak (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (x) - İbrahim Ethem Sevinç (xx), Kadir Turhan (xx), Ekrem Çalışanlar (xx), Mustafa Emre Can (xx), Ogün Bayrak (xx) (Dk. 82 Berke Sağkan x), Yücel Yıldırım (xx), Hakan Yavuz (xx), Tuncay Öndel (x) (Dk. 20 Ozan Karabacak x), Adem Acar (x), Berat Jonathan Ustabaşı (x) (Dk. 60 Doğan Ateş x)

EROKSPOR: Behram Zülaloğlu (xx) - Muharrem Öner (xxx), Mertkan Güneysu (xx), Şeyhmus Abdulkadir Aksu (xx), Engin Berk Nebioğlu (xxx), Barış Güral (x) (Dk. 52 Adem Aydın x), Alper Karaman (xx), Safa Çağlar (xx), Mert Somay (xx) (Dk. 85 Eray Pazar x), Aykut Emre Yakut (xx) (Dk. 72 Cihan Yıldız x), Cerem Talha Dinçer (xxx)

GOL: Dk. 35 Cerem Talha Dinçer (Erokspor)

SARI KARTLAR: Ekrem Çalışanlar (Yeşil Bursa) - Mertkan Güneysu, Aykut Emre Yakut (Erokspor)

TFF 3’üncü Lig 2'nci Grup'ta 31’inci hafta mücadelesinde Yeşil Bursa, Minareli Çavuş Tesisleri’nde Erokspor’u ağırladı. İlk yarıda Cerem Talha Dinçer’in bulduğu gol ile öne geçen Erokspor, bu üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

16’ncı dakikada gelişen Erokspor atağında Alper Karaman ceza yayının sağ çaprazdan vuruşunu yaparken, savunmaya da çarpan top az farkla kornere çıktı.

24’üncü dakikada Yeşil Bursa gole yaklaşırken, Berat Jonathan Ustabaşı topla birlikte ceza sahasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Berat’ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

35’inci dakikada Erokspor golü buldu. Ceza sahası içerisine topla birlikte yönelen Cerem Talha Dinçer, sağ çaprazda kaleci Volkan ile karşı karşıya kalırken düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

40’ıncı dakikada gelişen Yeşil Bursa atağında sağ kanattan gelen orta sonucu topla birlikte altıpas üzerinde buluşan Adem Acar, kontrolünün ardından dönerek vuruşunu yaptı. Ancak topu kalecinin üzerine nişanlayınca ev sahibi net bir fırsattan yararlanamadı.

59’uncu dakikada Yeşil Bursa etkili geldi. Mustafa Emre Can, ceza sahasına girerken sert vurdu, top üst direkten geri döndü.

Karşılaşma Erokspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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