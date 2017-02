Yeşil Bursa-Dardanelspor: 1-0

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

STAT: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Can Öztekin (xx), Mustafa Çevik (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan (xxx)- Ekrem (xxx), Furkan Emre (xxx), Mehmet (xxx), Kadir (xxx), Berat Jonathan (xxx) (90+4 Murat Erata), Mertcan (xxx), Emirhan (xxx), Yunus (xxx) (Dk.90+1 Utku Türk), Fatih (xxx) (Dk.86 İbrahim Serdar), Mustafa Emre (xxx)

DARDANELSPOR: Ceyhun (xx)- Sinan (xxx), Can (xxx), Uğur (xx), Nuri Fatih (xx), Ufukcan (xx) (Dk.46 Selim xx), Bedri (xx), Fırat (xx) (Dk.63 Mertcan xx), Sergen (xxx), Ahmet (xx) (Dk.85 Alperen), Yusuf (xx)

GOL: Dk.66 Berat Jonathan (Yeşil Bursa)

KIRMIZI KART: Dk.90 Bedri (Dardanelspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Mehmet, Utku Türk (Yeşil Bursa), Can, Selim (Dardanespor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Yeşil Bursa sahasında, Dardanelspor'u 1-0 mağlup etti.

Yaklaşık 500 taraftarın izlediği mücadeleyi Yeşil Bursa Başkanı Cem Öztürk ve Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu izledi.

10'uncu dakikada Yeşil Bursa atağında Emirhan’ın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Emre Can vurdu; kaleci Ceyhun topu kornere attı.

29'uncu dakikada sol kanattan hareketlenen Mustafa Emre Can kaleci Ceyhun ile karşı karşıya kaldı ancak dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

40'ıncı dakikada sağ kanattan Yunus Öz ceza sahası içine topu ortaladı ön direkte boş pozisyonda topa vuran Berat Jonathan oldu ancak top az farkla üstten auta gitti.

45'inci dakikada Jonathan Ustabaşı penaltı noktası üzerinden sert vurdu ancak kaleci Ceyhun gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

66'ıncı dakikada Yeşil Bursa aradığı golü Berat Jonathan ile buldu. Fatih Çakır’ın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Berat kaleci Ceyhun’un yanından topu ağlara gönderdi: 1-0.

70'inci dakikada Daradnelspor Mertcan Dursun’un kafa vuruşu ile gole yaklaştı ancak top yandan az farkla auta gitti.

90'uncu dakikada Utku Türk’e sert giren Dardanelsporlu Bedri ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



FOTOĞRAF