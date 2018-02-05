Yeşil Bursa'da takımın başına Ahmet Suphi Evke getirildi

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Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha Ahmet Suphi Evke getirildi.

TFF 3'üncü Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son olarak sahasında Kırıkhanspor'a 2-1 mağlup olan Yeşil Bursa'da yeni teknik direktör belli oldu. Bursaspor'un aynı zamanda pilot takımı olan Yeşil Bursa, teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Suphi Evke'yi getirdi. Daha önce de bir süre yeşil-beyazlı ekibin başında olan 52 yaşındaki teknik adam, 2015-16 sezonunda da Yeşil Bursa'da teknik direktör olarak görev almış ancak ligin bitimine 2 hafta kala görevden ayrılmıştı.

Bu sezona Turhan Şen'in teknik direktörlüğünde başlayan yeşil-beyazlı ekip, daha sonra değişikliğe giderek takımın başına Beyhan Çalışkan'ı getirmişti. Ancak Bursaspor'un da efsane isimleri arasında yer alan tecrübeli çalıştırıcı, 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken deplasmanda 1461 Trabzon'a kaybedilen 5-3'lük maçın ardından yollar ayrılmıştı. Ahmet Suphi Evke, sezon sonuna kadar Yeşil Bursa'yı çalıştıracak.