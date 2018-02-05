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Yeşil Bursa'da takımın başına Ahmet Suphi Evke getirildi

BURSA, () Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha Ahmet Suphi Evke getirildi. TFF 3'üncü Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son olarak sahasında Kırıkhanspor'a 2-1 mağlup olan Yeşil Bursa'da...

Yeşil Bursa'da takımın başına Ahmet Suphi Evke getirildi

BURSA, ()

Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha Ahmet Suphi Evke getirildi.
TFF 3'üncü Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son olarak sahasında Kırıkhanspor'a 2-1 mağlup olan Yeşil Bursa'da yeni teknik direktör belli oldu. Bursaspor'un aynı zamanda pilot takımı olan Yeşil Bursa, teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Suphi Evke'yi getirdi. Daha önce de bir süre yeşil-beyazlı ekibin başında olan 52 yaşındaki teknik adam, 2015-16 sezonunda da Yeşil Bursa'da teknik direktör olarak görev almış ancak ligin bitimine 2 hafta kala görevden ayrılmıştı.
Bu sezona Turhan Şen'in teknik direktörlüğünde başlayan yeşil-beyazlı ekip, daha sonra değişikliğe giderek takımın başına Beyhan Çalışkan'ı getirmişti. Ancak Bursaspor'un da efsane isimleri arasında yer alan tecrübeli çalıştırıcı, 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken deplasmanda 1461 Trabzon'a kaybedilen 5-3'lük maçın ardından yollar ayrılmıştı. Ahmet Suphi Evke, sezon sonuna kadar Yeşil Bursa'yı çalıştıracak.

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