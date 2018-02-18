Yeşil Bursa - Anagold 24Erzincanspor: 0-0

BURSA,()

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Selçuk Keklik (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xx), Kadir Turhan (xx), Ömer Çoban (xx), İbrahim Ethem Sevinç (xx), Berke Sağkan (xx), Hakan Yavuz (xx), Ozan Karabacak (xx) (Dk. 83 Tugay Meşekoparan x), Fatih Şen (xx), Doğan Ateş (xx), Tuncay Öndel (xx) (Dk. 86 Adem Acar x), Güngör Kaya (x) (Dk. 67 Berat Jonathan Ustabaşı xx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bahadır Kaya (xx), Gökhan Payal (xx), Ferhat Çoban (xx), Mükail Baydır (x) (Dk. 65 Cebrail Serçek x), Erman Kılıç (xx), Batuhan Er (xx) (Dk. 76 Gökhan Demir x), Sefa Küpeli (xx), Barış Sağır (xx), Ufuk Er (xx) (Dk. 85 Ozan İpek x), Serkan Yola (xx), Emir Can Sayar (xx)

SARI KARTLAR: Doğan Ateş, Berke Sağkan, İbrahim Ethem Sevinç (Yeşil Bursa), Ufuk Er, Gökhan Payal, Erman Kılıç (Anagold 24Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 23'üncü hafta maçında Yeşil Bursa, sahasında ağırladığı Anagold 24Erzincanspor ile golsüz berabere kaldı.

Her iki ekip de maç boyunca yakaladıkları fırsatlardan yararlanamazken, bu sonucun ardından Yeşil Bursa puanını 13'e, Erzincan temsilcisi ise 40'a çıkardı. Ligde son 8 maçtır kazanamayan ev sahibinin ligde kalma umutları azalırken, haftayı 17'nci sırada tamamladı ve üst sırasındaki Kırıkhanspor ile arasında 6 puan farkı bulunuyor. Erzincan temsilcisi ise kritik bir puan kaybı yaşamasına karşın play-off iddiasını sürdürdü.

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