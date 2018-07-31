 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Yerry Mina, Manchester United'ı takibe aldı

İSTANBUL,() İsmi Manchester United ile anılan Yerry Mina, sosyal medyadan İngiliz devini takibe aldı. İngiliz basınına göre; bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı yıldız futbolcu Yerry Mina, Manchester...

Yerry Mina, Manchester United'ı takibe aldı

İSTANBUL,()

İsmi Manchester United ile anılan Yerry Mina, sosyal medyadan İngiliz devini takibe aldı.
İngiliz basınına göre; bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Barcelonalı yıldız futbolcu Yerry Mina, Manchester United'a yeşil ışık yaktı.
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden Katalan ekibini takipten çıkaran 23 yaşındaki Kolombiyalı, İngiliz devini ise takibe aldı. 
YENİ ADRESİ İÇİN İPUCU VERDİ
Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile sergilediği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Yerry Mina'yı, bir başka Premier Ligi ekibi Everton da kadrosuna katmak istiyordu. Ancak, Kolombiyalı yıldız, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Manchester United'ı takibe alarak yeni adresi için ipucu verdi. 
Geçtiğimiz sezon Ocak ayı transfer döneminde Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Yerry Mina, Katalan ekibinde 5 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar