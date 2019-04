Yerde yatan rakibine tekme atan futbolcusunun lisansını yaktı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK amatör küme takımlarından Güvenlikgücüspor'un antrenörü Yusuf Aydın, kırmızı kart gören oyuncusu Cemil Can Rakipoğlu’nun yerde yatan oyuncuya tekme atması üzerine lisansını gözlemcilerin önünde yaktı.

Zonguldak’ta amatör kümede mücadele eden Güvenlikgücüspor ile Kozlu Taşkömürüspor bugün Fener Sahası’nda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın play off oynama yolunda büyük avantaj yakalayacağı maçın 65’inci dakikasında Güvenlikgücüspor oyuncusu Cemil Can Rakipoğlu (26) rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı 2’nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sinirlenen Cemil Can Rakipoğlu, yerde yatan rakibinin beline gelecek şekilde sert bir tekme attı. Olayı gören Güvenlikgücüspor antrenörü Yusuf Aydın, futbolcusunun yere yatan rakibine attığı tekmenin cezasını lisansını gözlemciler önünde çakmakla yakarak kesti.

Futbolun şiddetten uzak bir spor olması için ömrü boyunca mücadele ettiğini belirten antrenör Yusuf Aydın, “Rakibe yapılan büyük saygısızlıktı. Kendi futbolcum rakibinin beline tekme attı. Beli kırılsa sorumlusu kim? Benim topçum da olsa rakip de olsa fark etmez. Benim topçuma yapılsa mahkemeye veririm ve süründürürüm. Hakem maçı yönetemedi. Bunu defalarca dile getirdik. Ama asla böyle bir şeyi tasvip edemeyiz. Ben de gidip o futbolcunun lisansını elime aldım. Saha kenarına gelip lisansını gözlemcinin gözü önünde çakmakla yaktım. Futbol hayatını bitirdim. Kesinlikle en ağır cezanın verilmesini de yazılı olarak hem kulübe, hem tertip komitesine, hem de ceza heyetine verdim. Böyle bir şeyi tasvip etmem. Yen veya yenil ne olursa olsun böyle bir şeyi tasvip etmiyorum ve kulübümde barındırmam. Benim için böyle birisi artık topçu değildir" dedi.

10 kişi kalan Güvenlikgücüspor, rakibi Kozlu Taşkömürüspor’a 4-1 mağlup oldu.



