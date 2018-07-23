Benzema ve Lukaku da benzer sorunu yaşamıştı

"Yenince Avrupalı, yenilince göçmeniz"

İstanbul, () - Türk asıllı futbolcu Mehmet Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, dünyaca ünlü bazı futbolcuların da benzer ırkçı söylemler karşısındaki söylemlerini tekrar gündeme getirdi.

Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası Almanya'da takım sadakatine ilişkin geniş kitlelerce eleştirildikten sonra dün gece sosyal medyasından yaptığı açıklamada özetle "Kazandığımızda Alman'ım, kaybettiğimizde göçmen..." sözleriyle Alman medyasını eleştirmişti.

Real Madrid'de oynayan Cezayir asıllı Karim Benzema birkaç yıl önce muhabirlerin ve medyanın kendisinden göçmen kimliğini öne çıkaran söylemlerine "Eğer gol atarsan Fransızım, atmazsam Arabım" sözleriyle yanıt vermişti.

Belçika Milli Takımı'nda oynayan Kongo asıllı Romelu Lukaku da aynı sorunları yaşadığını şu sözlerle ifade etmişti:

"İşler iyi gittiğinde Belçikalı golcü Lukaku'yum... Eğer işler yolunda değilse Kongo asıllı Belçikalı futbolcu !..."

