"Yeniden Büyük Bursaspor" ile hedef 216 bin formadan 21.6 milyon liralık gelir

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen “Yeniden Büyük Bursaspor” kampanyası için basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursasporumuz için 216 bin forma desteği ile 21.6 milyon liralık kaynak sağlayacağız. Bu destek paketi sayesinde hem takımımızı Süper Lig’e taşıyacak futbolcu transferleri için gerekli imkanları oluşturmuş olacağız, hem de Bursaspor Akademisi kapsamında altyapı takımlarımızı da desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Bursa iş dünyasının destekleriyle Pazartesi günü başlayacak “Yeniden Büyük Bursaspor” kampanyasının tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan katıldı.

Bursa iş dünyası olarak en zor dönemlerde bile Bursaspor’a inandıklarını, sürekli destek olduklarını söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Kombine kampanyasından forma satışına kadar Bursa iş dünyası olarak Bursasporumuzu maddi açıdan düze çıkaracağına inandığımız tüm kampanyalarda en ön sıralarda yerimizi aldık” dedi.

"BURSASPOR'U TEKRAR SÜPER LİGE ÇIKARMAK İÇİN HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR"

Bursaspor gibi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da kentin üretim, sanayi ve ticaret kültürüne güç katmak ve bu şehirde yaşayan her ferdin refah seviyesini artırmak için değer üreten bir kurum olduğunu belirten Burkay, “Bursasporumuzu yeniden Süper Lig’e taşımak içinse taraftarından esnafına, yerel yönetimlerimizden sanayicimize kadar hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bursaspor ancak iş dünyasının öncülüğünde yerel yönetimlerimizin, siyasetçilerimizin ve taraftarımızın katkısı ile arzu ettiğimiz konuma çıkabilir. İşte bugün başlattığımız ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ kampanyası da Bursa gibi büyük bir şehrin takımını olması gereken yerde en üst seviyedeki rekabette iddialı pozisyona getirme hedefi taşımaktadır. Ortak değerimiz olan Bursaspor’u yeniden Süper Lig’e döndürecek bir destek çalışması için iş dünyası temsilcilerimizle görüşerek sizlerle paylaşacağım yol haritamızı belirledik. Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağımız hesaplarda toplanacak bağışlar, tüm kent dinamiklerinin özverisi ve katkısı ile Bursasporumuzu düzlüğe çıkmasına imkan sağlayacak ilk adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'A 21.6 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLAYACAĞIZ"

Bursaspor’a tam destek vereceklerini söyleyen BTSO Başkanı Burkay, “Buradaki hareket noktamız; kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve tehditlerden dolayı özel sektör olarak toplayacağımız katkıyı doğrudan takımımıza aktaracağız. Benimle birlikte bu projede görev alacak gönüllü iş insanlarımızla bu kampanyaya en yüksek düzeyde katkı sağlanması için canla başla çalışacağız. Bu amaçla Yeniden Büyük Bursaspor için bizler özel sektör temsilcilerinden ve firmalarımızdan 100 bin forma alma hedefi karşılığında 10 milyon liralık bir meblağ oluşturacağız. Bu desteğe ilaveten Büyükşehir Belediye ve 17 belediyemiz de ilçe nüfuslarına göre 80 bin formalık artı katkı sağlayacaktır. Ayrıca esnaf odaları birliğimiz BESOB ve akademik odalarımız da bu kampanyaya 10’ar bin forma ile toplam 20 bin forma ile katkı sağlayacak. Bunlara ilaveten Bursaspor taraftarımızdan da 16 bin forma ile bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Böylece Bursasporumuz için 216 bin forma desteği ile 21.6 milyon liralık kaynak sağlayacağız. Bu destek paketi sayesinde hem takımımızı Süper Lig’e taşıyacak futbolcu transferleri için gerekli imkanları oluşturmuş olacağız hem de Bursaspor Akademisi kapsamında altyapı takımlarımızı da desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZIN CENTİLMENCE TEZAHÜRAT YAPMALARI GEREKİYOR"

Taraftarlara ve Bursalılara da seslenen İbrahim Burkay, “Kulübümüzün kötü tezahürat nedeniyle her yıl yaklaşık 1 milyon TL ceza ödemek zorunda bırakılmasını, ben Bursalıyım, ben Bursasporluyum diyen hiç kimsenin içine sindirebileceğine inanmıyorum. O yüzden tüm taraftarımızın takımımızın yanında centilmence ve stadı her maç doldurarak desteklemesini, imkanları dahilinde de bu kampanyaya en yüksek düzeyde katkı vermesini çok önemli buluyorum. Herkesin gereken fedakârlıkla Bursasporumuzun yanında yer almasıyla bu kampanya için hedeflediğimiz rakamların da üzerine ulaşacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Burkay, Bursaspor’un kuruluşunun 57’nci yıl dönümü olan 1 Haziran tarihinde düzenlenecek özel geceyle de kulübe desteğin artarak süreceğini söyledi.

"STADIN SAHİBİ BURSASPOR"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise bir soru üzerine “Stadın altındaki dükkanların kiraya verilmesi için engel yok. Ali Ay, Mesut Mestan dönemlerinde çalışma oldu; sonuca ulaşılmadı. İsim hakkı, BŞB orası ile ilgili olarak profesyonel kulüp var. Kirayı 5 yıldır alamadık. Kira karşılığında loca alıp soruşturma geçiriyoruz. Timsah kafası, 2 yıldır çivi çakamazdık. Şirket kayyumdaydı. Ağustos’ta ihale yapıldı, 2 Ekim’de çalışma başladı. Bazı eksiklikler, 18 milyonluk ihale yapıldı, 400 gün içinde bitecek, Kasım 2020 gibi. Timsah kafası Nisan-Mayıs gibi bitecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi değil, Bursaspor Kulübü olacaktır. Sıkıntılar orta ve uzun vadede bakamamaktır. Bursaspor’un Süper Lig’de yer almasını arzuluyorum. Kalan 17 maçta çok iyi işler yapar. İyi kadro ve teknik direktörü var; Rize ve Gençlerbirliği’ni lige çıkarttı. Şehrin bütün dinamikleri burada. Görev alan yönetim ve başkanları uzun ve orta vadeli olarak bakmalı. Yol bağlantıları devam ediliyor. SPA merkezi olabilir. Bunun pazarlanması lazım. Oranın kiracısı var. Onun tasarrufunda” şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan detaylar

- Açıklamalar